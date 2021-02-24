港股高開７０點報３０７０２點，國指漲５８點，科指升６７點

《經濟通通訊社２４日專訊》聯儲局主席鮑威爾「偏鴿」言論，隔晚美股表現波動，先急跌

後回穩，道指最多跌３６２點，收市升１５點，連續第三日高收。亞洲股市今早表現分化，日經

跌１２１點，韓國ＫＯＳＰＩ指數升１２點，而港股方面則高開７０點，濠賭股續向好，金沙（

０１９２８）、銀娛（０００２７）均開升逾１％。重磅股表現分化，業績好過預期的匯控（０

０００５）低開約１％為開市表現最差藍籌，紐約期油收挫，但仍然保持在一年高位，中海油（

００８８３）低開近１％。現時，恆生指數報３０７０２，升７０點或升０﹒２３％，主板成交

５７﹒１９億元。國企指數報１１９６８，升５８點或升０﹒４９％。恆生科技指數報９９３１

，升６７點或升０﹒６９％。

即月期指新報３０７０２，升１１９點，低水１點。即月國指期貨報１１９４０，升４３點

，低水２８點。即月科指期貨新報９９１４，升８８點，低水４３點。

重磅股方面，匯控軟１﹒１８％，報４６﹒１５元；港交所（００３８８）升０﹒１８％，

報５５９元；連日錄得北水淨流入的中移動（００９４１）跌０﹒４５％，報５５﹒６５元。科

技股靠穩，騰訊（００７００）升０﹒３５％，報７０９﹒５元；美團（０３６９０）升０﹒０

５％，報３９３元；小米（０１８１０）升０﹒３６％，報２８﹒２元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇 （０２３８２） ２１３﹒２０元 升２﹒４０％

港鐵 （０００６６） ４７﹒１５元 升１﹒８４％

中生製藥（０１１７７） ８﹒４４元 升１﹒８１％

中海外 （００６８８） １９﹒３４元 升１﹒４７％

九置 （０１９９７） ４８﹒８０元 升１﹒４６％



創科 （００６６９） １３０﹒００元 升１﹒３３％

金沙 （０１９２８） ３９﹒０５元 升１﹒３０％

銀娛 （０００２７） ７７﹒００元 升１﹒２５％

恆地 （０００１２） ３４﹒６５元 升１﹒１７％

石藥 （０１０９３） ８﹒６４元 升１﹒０５％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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同程藝龍（００７８０） １７﹒９０元 升２﹒９９％

心動 （０２４００） ８４﹒００元 升２﹒４４％

舜宇 （０２３８２） ２１３﹒２０元 升２﹒４０％

阿里健康（００２４１） ２８﹒２０元 升２﹒３６％

眾安在線（０６０６０） ６１﹒６０元 升１﹒９９％



網易 （０９９９９） １８７﹒００元 升１﹒６９％

金蝶 （００２６８） ３３﹒５０元 升１﹒３６％

金軟 （０３８８８） ６７﹒００元 升１﹒３６％

聯想集團（００９９２） １０﹒３０元 升１﹒１８％

華虹 （０１３４７） ５２﹒００元 升１﹒０７％

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（ｃａ）

