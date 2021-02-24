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即市新聞

24/02/2021 16:42

《盤後部署》港股急跌仍守二十天線，短線或有反彈

　　《經濟通通訊社２４日專訊》聯儲局主席鮑威爾稱局方將維持現時的買債行動，隔晚美股三
大指數個別發展。港股今早高開７０點報３０７０２點，升幅一度擴大至１６０點４３０７９２
。惟財政司司長陳茂波公布財政預算案，上調股票印花稅，由０﹒１％升至０﹒１３％，恆指開
始急跌並失守三萬點關，跌幅擴大至１０９９點見２９５３２點，港交所（００３８８）曾插逾
１２％跌穿５００元關。恆指收跌９１４點或２﹒９９％報２９７１８點，二十天線
（２９７０６點）失而復得；主板成交增加３１﹒９８％，報３５３０﹒０５億元再創歷史新高
。國指報１１５０９點，跌３９９點或３﹒３６％。科指報９３６０，大跌５０２點或５﹒１％

　　今日北水經港股通淨流出１９９﹒６億元，為今年首度錄得流出。
　　受港股拖累，Ａ股兩市午後跌幅擴大，上證綜指報３５６４點，跌７２點或１﹒９９％；深
證成指報１４８７０點，跌３７２點或２﹒４４％，總成交１０６３９﹒０１億元人幣，少
４﹒１５％。

＊張華峰要求疫後印花稅重回恆常水平＊

　　陳茂波表示，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％
，提高至０﹒１３％。立法會金融服務界議員張華峰在社交平台上撰文指，感到非常失望及遺憾
，稱政府罔顧業界生存空間，對中小券商造成重大打擊。同時要求政府能鄭重承諾，當疫情退卻
、政府財政收入回復之際，要立即下調股票印花稅至恆常水平甚或至更低稅率。
　　香港證券業協會主席徐聯安則指，投資港股成本低，一直受到國際投資者青睞，擔心增加印
花稅後令交投短期受壓，若成交額下跌，相關庫房收入在一增一減下，最終可能變動不大。
　　美國聯儲局主席鮑威爾表示，經濟動能在夏季反彈之後大幅放緩，而勞動力市場改善的步伐
放緩，而通脹仍低於聯儲局２％的長期目標，重申局方將維持目前的買債行動。聯儲局不會僅僅
為了應對強勁的勞動力市場而收緊貨幣政策，並將在原早於債券購買步伐發生任何調整之前與外
界溝通。他續稱，聯儲局即將發布的最新經濟預測或更新，顯示今年經濟增速預料在６％的區間
內，總體產出有望在未來數周恢復到疫前水平。

＊加稅影響港股，高上市公司融資成本增加＊

　　市場預期加印花稅將減少「即日鮮」炒家，理論上反而對市場起到穩定作用，但加稅全面影
響投資意欲，市場流動性降低，上市公司股本融資成本將增加，不利整體金融市場。
　　今日港股收挫逾９００點，力保二十天線，相信是除擬增加股票印花稅消息外，港股累漲不
少的借勢調整，但急跌下料已悉數消化利淡消息，短期內應有反彈，料先試三萬關，若企穩再試
十天線（約３０３４０點），而支持位於二十天線，即２９７００點附近。
　　較值得留意的是今日為今年北水首度錄得流出，尚未確定是出於單日利淡消息還是北水徹退
，有待觀察。
　　明日港股期結，市場或較為波動。（ｎｓ）

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