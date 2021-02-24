《盤後部署》港股急跌仍守二十天線，短線或有反彈

《經濟通通訊社２４日專訊》聯儲局主席鮑威爾稱局方將維持現時的買債行動，隔晚美股三

大指數個別發展。港股今早高開７０點報３０７０２點，升幅一度擴大至１６０點４３０７９２

。惟財政司司長陳茂波公布財政預算案，上調股票印花稅，由０﹒１％升至０﹒１３％，恆指開

始急跌並失守三萬點關，跌幅擴大至１０９９點見２９５３２點，港交所（００３８８）曾插逾

１２％跌穿５００元關。恆指收跌９１４點或２﹒９９％報２９７１８點，二十天線

（２９７０６點）失而復得；主板成交增加３１﹒９８％，報３５３０﹒０５億元再創歷史新高

。國指報１１５０９點，跌３９９點或３﹒３６％。科指報９３６０，大跌５０２點或５﹒１％

。

今日北水經港股通淨流出１９９﹒６億元，為今年首度錄得流出。

受港股拖累，Ａ股兩市午後跌幅擴大，上證綜指報３５６４點，跌７２點或１﹒９９％；深

證成指報１４８７０點，跌３７２點或２﹒４４％，總成交１０６３９﹒０１億元人幣，少

４﹒１５％。



＊張華峰要求疫後印花稅重回恆常水平＊



陳茂波表示，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％

，提高至０﹒１３％。立法會金融服務界議員張華峰在社交平台上撰文指，感到非常失望及遺憾

，稱政府罔顧業界生存空間，對中小券商造成重大打擊。同時要求政府能鄭重承諾，當疫情退卻

、政府財政收入回復之際，要立即下調股票印花稅至恆常水平甚或至更低稅率。

香港證券業協會主席徐聯安則指，投資港股成本低，一直受到國際投資者青睞，擔心增加印

花稅後令交投短期受壓，若成交額下跌，相關庫房收入在一增一減下，最終可能變動不大。

美國聯儲局主席鮑威爾表示，經濟動能在夏季反彈之後大幅放緩，而勞動力市場改善的步伐

放緩，而通脹仍低於聯儲局２％的長期目標，重申局方將維持目前的買債行動。聯儲局不會僅僅

為了應對強勁的勞動力市場而收緊貨幣政策，並將在原早於債券購買步伐發生任何調整之前與外

界溝通。他續稱，聯儲局即將發布的最新經濟預測或更新，顯示今年經濟增速預料在６％的區間

內，總體產出有望在未來數周恢復到疫前水平。



＊加稅影響港股，高上市公司融資成本增加＊



市場預期加印花稅將減少「即日鮮」炒家，理論上反而對市場起到穩定作用，但加稅全面影

響投資意欲，市場流動性降低，上市公司股本融資成本將增加，不利整體金融市場。

今日港股收挫逾９００點，力保二十天線，相信是除擬增加股票印花稅消息外，港股累漲不

少的借勢調整，但急跌下料已悉數消化利淡消息，短期內應有反彈，料先試三萬關，若企穩再試

十天線（約３０３４０點），而支持位於二十天線，即２９７００點附近。

較值得留意的是今日為今年北水首度錄得流出，尚未確定是出於單日利淡消息還是北水徹退

，有待觀察。

明日港股期結，市場或較為波動。（ｎｓ）

