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24/02/2021 08:24

【大國博弈】舒默倡起草跨黨法案應對中國，主要涉半導體及製造業

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國國會參議院民主黨領袖舒默周二（２３日）表示，已經指
示相關委員會據上年自己提議，立法起草一項跨黨法案，提出一套措施應對中國崛起，提高美國
在製造和技術方面的競爭力，並涉及加強國產半導體供應。
　　舒默強調，新方案將針對製造業、科學與技術、供應鏈和半導體方面的投資，並希望在今年
春季送到參議院審議。舒默上年提議投資１０００億美元，幫助刺激人工智能、５Ｇ、量子計算
、生物醫藥研發、半導體等重要科技領域的研究。
　　據悉新方案研究提供緊急資金支持，落實上年國防授權法案，即確定整體美軍支出及國防部
政策中跨黨派的半導體計劃。
　　另外方案計劃列出可能採取的制裁或其他措施，在貿易和知識產權盜竊方面遏制中國，同時
加強聯盟行動，如聯合封殺華為等。
　　另外參議員默克利則透露，兩黨參議員最快今日就會將恢復立法，對抗中國對美國審查的做
法，中國政府近年不斷尋求迫使美國企業採取親中立場，涉及酒店、航空、電影等行業，藉此壓
制反對聲音。

＊傳拜登將簽署行政命令評估半導體等供應鏈＊

　　而據彭博社最新引述知情人士透露，美國總統拜登今日已經邀請部分兩黨議員前往白宮，討
論導致部分汽車產能閑置的全球半導體短缺問題，而預計拜登將簽署一項新行政命令，強化微晶
片和其他關鍵產品供應鏈。（ａｌ）

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