【英國脫歐】英國接受歐盟延長批准脫歐貿易協議期限至４月底

《經濟通通訊社２４日專訊》英國內閣辦公室大臣高文浩周二（２３日）致信歐盟委員會副

主席謝夫喬維奇表示，英國接受將批准脫歐貿易協定的臨時適用期限延長至４月３０日，並預期

歐盟應該能夠在上述日期前滿足其內部要求。

英國脫歐貿易協議的臨時適用期限原定於本周日（２８日）到期，不過歐盟早前要求更多時

間用以批准該協議。（ａｌ）

