【全球放水】鮑威爾淡化通脹攀升憂慮，上調今年經濟增速至６％

《經濟通通訊社２４日專訊》聯儲局主席鮑威爾周二（２３日）淡化寬鬆貨幣政策有可能推

高通脹，並帶來金融風險的說法，並強調疫苗接種推動經濟復甦的過程中，將繼續專注恢復就業

，又透露今年經濟增速可能在６％的區間內。

鮑威爾重申貨幣政策依然是寬鬆，利率將保持在低水平，購債步伐亦會維持，直至取得進一

步實質性進展，強調經濟距離實現就業和通脹目標還有很遠的距離，故將繼續謹慎且耐心採取行

動，在作出任何政策調整前都會提前發出信號。

他明言由於基數效應，預計未來通脹會短暫上升，具體在未來一年左右可能會有波動，不過

支出增加似乎不太可能導致大規模或持續的通脹，財政支持或支出亦不會導致高通脹，市場不應

該擔心通脹上升至令人不安的水平，因為聯儲居知道如何控制通脹，而這不是當前最大問題。

他又透露聯儲局即將發布的最新經濟預測或更新，顯示今年經濟增速料在６％的區間內，總

體產出有望在未來幾周內恢復到疫前水平。

他補充經濟動力在上年夏季反彈後大幅放緩，勞動力市場改善步伐同樣放緩，下半年支出可

能會大幅增加。

鮑威爾亦提到最近長期債息上漲的情況，但認為這反映市場對經濟復甦前景強勁的信心，並

預期通脹和經濟增長將恢復到更高水平，這才是債息走高背後的意義。（ａｌ）

