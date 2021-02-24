【全球放水】新西蘭央行維持利率於０﹒２５厘不變，符合市場預期

《經濟通通訊社２４日專訊》新西蘭央行今日維持指標利率於０﹒２５厘不變，符合市場預

期，並強烈維持大規模資產購買計劃（ＬＳＡＰ）規模在１０００億紐元不變，同時維持貸款計

劃融資（ＦＬＰ）操作不變。

據央行聲明指委員會同意維持目前刺激性貨幣政策，直至央行相信通脹率將維持在２％的目

標，而未來的經濟前景仍高度不確定。（ａｌ）

