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24/02/2021 13:59

【全球放水】新西蘭央行維持利率於０﹒２５厘不變，符合市場預期

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新西蘭央行今日維持指標利率於０﹒２５厘不變，符合市場預
期，並強烈維持大規模資產購買計劃（ＬＳＡＰ）規模在１０００億紐元不變，同時維持貸款計
劃融資（ＦＬＰ）操作不變。
　　據央行聲明指委員會同意維持目前刺激性貨幣政策，直至央行相信通脹率將維持在２％的目
標，而未來的經濟前景仍高度不確定。（ａｌ）

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