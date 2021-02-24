股票印花稅上調３０％，港股曾急挫近９００點，現報２９８１７

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股波動，港股今早高開低走，復失十天線。恆指高開７

０點，甫開曾升１６０點，見３０７９２點半日，之後掉頭下挫，穿１０天線（約３０３７５點

）後跌幅持續擴大，科指暫見五連跌，科技股今早捱沽下挫，拖累大市曾插８０６點，見２９８

２６點，跌穿三萬關後見支持，大市喘穩，中午收報３００４５點，跌５８６點或１﹒９％，大

市成交額１７９０﹒４５億元。中午，財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》時表示，

充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙

方按交易金額各付０﹒１％，提高至０﹒１３％。港交所（００３８８）績後插近一成二，港股

午後跌幅擴大，現時，恆生指數報２９８１７，跌８１５點或跌２﹒６６％，主板成交１９０５

﹒０４億元。國企指數報１１５７２，跌３３６點或跌２﹒８３％。已連跌四日的恆生科技指數

報９４０１，跌４６２點或跌４﹒６９％。

即月期指新報２９８４２，跌７４１點，高水２５點。即月國指期貨報１１５８２，跌３１

５點，高水９點。即月科指期貨新報９４２０，跌４０６點，高水７點。

Ａ股下挫，上證綜合指數報３５８５，跌５０點或跌１﹒３９％，成交３０３９﹒８１億元

人民幣。深證成份指數報１４９８８，跌２５４點或跌１﹒６７％，成交３６２３﹒９５億元人

民幣。

藍籌股方面，中午公布業績的港交所（００３８８）挫１１﹒５８％，報４９３﹒４元，以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒９８％。中海油（００８８３）吐７﹒６％，報９﹒

６１元；美團（０３６９０）跌６﹒５７％，報３６７元。相反，中生製藥（０１１７７）再升

２﹒０５％，報８﹒４６元，，為表現最好藍籌；以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒

３２％。



表列十大跌幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所（００３８８） ４９３﹒４０元 跌１１﹒５８％

中海油（００８８３） ９﹒６１元 跌 ７﹒６０％

美團 （０３６９０） ３６７﹒００元 跌 ６﹒５７％

吉利 （００１７５） ２６﹒０５元 跌 ５﹒２７％

申洲 （０２３１３） １６６﹒７０元 跌 ５﹒２３％

藥明 （０２２６９） １０１﹒８０元 跌 ５﹒０４％

安踏 （０２０２０） １２７﹒５０元 跌 ４﹒９２％

蒙牛 （０２３１９） ４４﹒３０元 跌 ４﹒７３％

舜宇 （０２３８２） １９９﹒６０元 跌 ４﹒１３％

創科 （００６６９） １２３﹒１０元 跌 ４﹒０５％

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（ｃａ）

