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24/02/2021 13:03

股票印花稅上調３０％，港股曾急挫近９００點，現報２９８１７

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股波動，港股今早高開低走，復失十天線。恆指高開７
０點，甫開曾升１６０點，見３０７９２點半日，之後掉頭下挫，穿１０天線（約３０３７５點
）後跌幅持續擴大，科指暫見五連跌，科技股今早捱沽下挫，拖累大市曾插８０６點，見２９８
２６點，跌穿三萬關後見支持，大市喘穩，中午收報３００４５點，跌５８６點或１﹒９％，大
市成交額１７９０﹒４５億元。中午，財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》時表示，
充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙
方按交易金額各付０﹒１％，提高至０﹒１３％。港交所（００３８８）績後插近一成二，港股
午後跌幅擴大，現時，恆生指數報２９８１７，跌８１５點或跌２﹒６６％，主板成交１９０５
﹒０４億元。國企指數報１１５７２，跌３３６點或跌２﹒８３％。已連跌四日的恆生科技指數
報９４０１，跌４６２點或跌４﹒６９％。
　　即月期指新報２９８４２，跌７４１點，高水２５點。即月國指期貨報１１５８２，跌３１
５點，高水９點。即月科指期貨新報９４２０，跌４０６點，高水７點。
　　Ａ股下挫，上證綜合指數報３５８５，跌５０點或跌１﹒３９％，成交３０３９﹒８１億元
人民幣。深證成份指數報１４９８８，跌２５４點或跌１﹒６７％，成交３６２３﹒９５億元人
民幣。
　　藍籌股方面，中午公布業績的港交所（００３８８）挫１１﹒５８％，報４９３﹒４元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒９８％。中海油（００８８３）吐７﹒６％，報９﹒
６１元；美團（０３６９０）跌６﹒５７％，報３６７元。相反，中生製藥（０１１７７）再升
２﹒０５％，報８﹒４６元，，為表現最好藍籌；以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒
３２％。

　　表列十大跌幅成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所（００３８８）　４９３﹒４０元　　　跌１１﹒５８％
　　中海油（００８８３）　　　９﹒６１元　　　跌　７﹒６０％
　　美團　（０３６９０）　３６７﹒００元　　　跌　６﹒５７％
　　吉利　（００１７５）　　２６﹒０５元　　　跌　５﹒２７％
　　申洲　（０２３１３）　１６６﹒７０元　　　跌　５﹒２３％
　　藥明　（０２２６９）　１０１﹒８０元　　　跌　５﹒０４％
　　安踏　（０２０２０）　１２７﹒５０元　　　跌　４﹒９２％
　　蒙牛　（０２３１９）　　４４﹒３０元　　　跌　４﹒７３％
　　舜宇　（０２３８２）　１９９﹒６０元　　　跌　４﹒１３％
　　創科　（００６６９）　１２３﹒１０元　　　跌　４﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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