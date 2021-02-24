【預算迴響】羅兵咸永道王曉彥：預算案做到「睇餸食飯」

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波今早發表最新財政預算案，當中公布多項措

設，包括向全港１８歲以上合資格市民及新來港人士，派發５０００元電子消費券；為失業人士

設百分百擔保貸款上限８萬元，繼續寬免差餉，及退稅１００％上限一萬元等等。而股民最為關

注的，當然是股票印花稅稅率調整，將由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％提高至

０﹒１３％。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥今天在《經濟通》直播節目ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘節

目上評論新一份預算案，政府已預期未來數年港府仍會錄得結構性赤字，而是次財案需在平衡社

會經濟情況，與香港政府隨後發展持續性的條件下制定。這份預算案算是做到「睇餸食飯」，可

「收貨」。



＊推消費券刺激經濟，整體算為大眾「加甜」＊



而就派發５０００元的電子消費券措施，她指消費券目的是為了在疫情受控下有信心外出消

費，５０００元的確能夠有幫助，相信將利好經濟復甦。

是次財案中亦有不少開源措施，包括預計發行不少於２５０億ｉＢｏｎｄ，亦發行銀色債券

不少於２４０億元和定期發行綠色債券。王曉彥指相關措施對政府收入可幫助政府增加收入，但

她指如債券規模可再擴大，相信能夠在更大程序上增加港府收入。



＊股票印花稅增至０﹒１３％，幅度合理＊



對於股票印花稅增加至０﹒１３％。王曉彥形容稅率加幅合理，她指上年股市相當暢旺，加

稅雖可增加政府收入，但為了保持市場競爭力，印花稅加幅需維持合理水平。對於今次加股票印

花稅會否影響交易較多的投資者，和機構大戶投資意欲，她認為股票印花稅增幅只是投資的其中

一個因素，投資者亦會考慮多個層面，加上調整幅度算合理，相信影響不大。另外，她亦期望政

府推出更多稅務優惠，吸引年輕人投入科創行業。

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