《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶再度猛攻

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、地
產建築業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為銀河
娛樂（０００２７）、新地（０００１６）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選安踏體育（０２０２０）、藥明生物（０２２６９）與阿里巴巴（０９９８８）。
港股今早（２４日）理應低開，卻見好友先被動攻勢，將恆指推上３０７９３，可惜只引來
淡友大戶猛攻。好友曾一度退守２９９７７前，令即市淡友的獲利幅度可觀。今早指數先升越即
市重要阻力位（依美指期貨表現計算）３０７２１，然後掉頭跌越即市重要支持位３０３６６，
可見好淡雙方爭持非常積極。不過，按當前市況推算，淡友已經成功重奪市場控制權，
（３）－４－ｃ－ｉｉｉ得以繼續發展下去。若大家留意筆者昨晚（２３日）向
ＷｈａｔｓＡｐｐ（＋８５２ ６６２１９７２８）ＶＩＰ會員發放的分析中，包含了「淡友大
戶很可能會再度猛攻」的預測，應不會對今早港股的跌勢感到詫異。《經濟通及交易通首席顧問
梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動