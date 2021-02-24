《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶再度猛攻

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、地

產建築業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為銀河

娛樂（０００２７）、新地（０００１６）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選安踏體育（０２０２０）、藥明生物（０２２６９）與阿里巴巴（０９９８８）。

港股今早（２４日）理應低開，卻見好友先被動攻勢，將恆指推上３０７９３，可惜只引來

淡友大戶猛攻。好友曾一度退守２９９７７前，令即市淡友的獲利幅度可觀。今早指數先升越即

市重要阻力位（依美指期貨表現計算）３０７２１，然後掉頭跌越即市重要支持位３０３６６，

可見好淡雙方爭持非常積極。不過，按當前市況推算，淡友已經成功重奪市場控制權，

（３）－４－ｃ－ｉｉｉ得以繼續發展下去。若大家留意筆者昨晚（２３日）向

ＷｈａｔｓＡｐｐ（＋８５２ ６６２１９７２８）ＶＩＰ會員發放的分析中，包含了「淡友大

戶很可能會再度猛攻」的預測，應不會對今早港股的跌勢感到詫異。《經濟通及交易通首席顧問

梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

