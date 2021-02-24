《古臣周記－古臣》科網龍頭現調整，京東集團分拆概念值得加倉

《古臣周記》牛年首周魚缸突破三萬一關就開始整固，科網龍頭股破頂之後獲利盤紛紛湧現

，加上美債息攀升，新經濟股普遍受壓，隨著資金換馬出現調整，阿臣認為此時正是科網股加倉

良機！

近期科網板塊回吐主要由於其估值對美債孳息率變動較敏感，但其實花旗國財長耶倫已表明

容許通脹發生，聯儲局主席鮑威爾亦指距離復甦強勁就業仲有一大段距離，相信短期內花旗國都

唔會加息遏制通脹，另外大和等多間劵商亦重申神州互聯網行業及電子商務為長期大趨勢，所以

阿臣睇好科網板塊仍為升市火車頭。



＊京東有望母憑子貴追落後＊



開門見山，阿臣覺得ＡＴＭＸＪ當中以京東集團（０９６１８）最值博！京東今年升幅落後

於其餘科網巨企，年初至今，美團（０３６９０）大漲逾三成、騰訊（００７００）抽升逾兩成

，而京東升幅只有一成左右，同「抱團股」相比有更多炒作空間，而且京東有意分拆旗下京東物

流來港上市，估值有望超過３０００億，分拆完成後，京東將繼續持有京東物流五成以上股權，

進一步釋放京東內在價值，股價自然水漲船高。可見京東有更大潛在升幅，更有分拆作為股價催

化劑，單憑此兩大因素已經非常吸引。



＊未身處反壟斷風眼中＊



可能有缸友會問，如果要追後，點解唔揀阿里（０９９８８）呢？其實好簡單，都係因為神

州反壟斷法。國務院之前出台反壟斷指南，針對「二選一」、「大數據殺熟」等問題，雖然新規

針對電商平台，但同為電商巨企，阿里先係當局重點「照顧」對象。神州近年嚟嘅「二選一」爭

端都主要圍繞阿里，有外賣領域嘅美團對阿里旗下餓了麼；物流領域嘅順豐對阿里旗下菜鳥網絡

；文娛行業嘅閱文（００７７２）對阿里旗下咪咕平台。雖然京東都有就服裝銷售業務同天貓有

爭議，但京東市場支配地位較阿里小，甚至因為反壟斷法打擊競爭對手而受益，監管部門往往針

對阿里立案調查，反之近期京東仲有同神州局方合作發展數字人民幣，政策風險較低，係近期京

東跑嬴阿里嘅主因。



＊京東系加碼可憧憬＊



京東由舊年６月在港二次上市至今，已經先後分拆京東健康（０６６１８）同達達集團分別

喺港美上市，加埋日前提交上市申請嘅京東物流，同有意喺神州科創板上市嘅京東數科，一年內

已經有四項業務資產傳出或者已經分拆，但原來京東物流上市仲未係京東分拆大計嘅終章，仲收

埋唔少「金蛋」。首先有最值錢嘅電商業務－京東零售，佔舊年京東前三季總收入九成有多；其

次有物業業務－京東產發，總建築面績已經超過１０００萬平方米，２０１９年已完工資產總處

置收益有成３８億人仔。可見京東仍有唔少底牌，只要京東物流招股有好成績，再有業務分拆機

會唔細。



＊業績增長染藍大熱＊



京東嚟緊放榜成績亦可憧憬，佢營收增長強勁，收入年增長率超過兩成，第三季Ｎｏｎ－Ｇ

ＡＡＰ（非通用會計準則）經調整盈利更加按年升八成至５６億人仔超預期。大行富端預計京東

第四季度收入會按年升２７巴仙，去到２１７０億人仔，仲話佢用戶增長勢頭穩定，用戶群有好

大增長空間。另外，以成交量同市值嚟計，京東都有望喺嚟緊恆指季檢「染藍」，甚至京東健康

亦因為恆指有意加大覆蓋醫療科技股而成為新進藍籌，相關指數資金有望追入，股價有上行動力

。

睇返公仔圖，京東近日隨市下探，今日更加跌穿廿天線（３８０銀左右），其實阿臣覺得京

東現價好適合加倉，冇貨嘅缸友可以入貨，中線揸到京東物流出世先考慮食胡，穿３６０銀止蝕

，奈何阿臣個倉唔夠ｃａｓｈ，唯有等多排再加倉，決定幫平醫（０１８３３）ｓｅｔ個止賺位

，望上返１２０銀，就沽貨轉倉京東。



表列截至２月２４日上午１１時１０分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １１６﹒９０元 ２３３８０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ５３２﹒５０元 ５３２５０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４８﹒６５元 ９７３００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３７４﹒８０元 １８７４０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １９﹒６８元 ３９３６０

福萊特玻璃 １０００股 ３２﹒６０ ２９﹒００元 ２９０００

世茂服務 １０００股 １３﹒５０ １４﹒１２元 １４１２０

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股票市值 ： ２７５１５０元

剩餘現金 ： １６２１４元

組合淨值 ： ２９１３６４元

組合本月收益表現： ＋８﹒５％（截至上月底止組合淨值：２６８５９４元）

組合累計收益表現：＋１７７﹒５％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至２月２４日上午１１時１０分

