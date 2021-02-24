《談國論企－黎偉成》料政府工作報告聚焦控疫經濟主權

《談國論企》中國全國人大、政協會議如期於２０２１年３月初舉行，相信國務院總理李克

強將會發布的《政府工作報告》會聚焦於（１）努力不懈控疫，以便在（２）科技興國的新基調

，確保國民經濟在內需支持，穩中有進發展，（３）加強對歐美等各國的多邊主義合作，和（４

）強調在疆、港、台、藏等內政及主權問題，必不可少乃（５）科技強軍保家衛國。



＊須本國及全球聯手抗疫始保經濟復甦＊



即將舉行的是第十三屆全國人民代表大會第四次會議，會如常於每次的３月初舉行，而對上

一次的第三次會議因新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，延期兩個多月至２０２０年５月２２日，反映

出中央在防控惡疫取得預期正面和積極的成效。估計國務院總理李克強所發布的《政府工作報告

》，仍會相當側重於繼續以「外防輸入」和「內防擴散」為基調，本國及聯同其他國家努力防控

惡疫，使社會經濟如現階段的保持穩中有進發展，成為常態。

至於《政府工作報告》，重點當然有（一）經濟。中央在２０２０年１２月１６日至１８日

舉行的經濟工作會議，所確定２０２１年的８大重點任務，最首要當然是（Ｉ）第一條所強調的

「科技創新」。要指出者，為中華人民共和國自建國以來，一直受到以美國為主的「西方列強」

重重圍堵，先積極主動地採取「自力更生」的政策，奮發圖強，再推出的改革開放政策於４０年

後取得巨大成就，遂於年前提升政策至「自主創新」的層面，而中央經濟工作會議此番的最新定

調為「科技創新」，可在相當程度顯示中國的經濟、技術及科技，不僅建立良好和優質的基石，

更有突飛猛進空間和餘地。

技術和科技在中國確實取十分重大的成績，但規劃未夠完整和全面，故中共經濟會議此番要

確定「科技創新」的新方向，是為要堅持戰略性需求導向政策的重點，以著力解決制約國家發展

和安全重大難題。政策大原則有了，策略是要：發揮新型舉國體制優勢，發揮好重要院所高校國

家隊作用，推動科研力量優化配置和資源共享。此條所指的「新型舉國體制」，重點在於「舉國

」式的體制，而體制是新型的，優勢便能在此體制加以發揮。

（ＩＩ）內需，更是重中之重。中央最新的政策性策略，是以「需求側」配合「供給側」結

構性改革，確保經濟有日益強大的本國供與求的內部支持，不斷提質、提升。中央經濟工作會議

提到「堅持擴大內需這個戰略基點」，確實有十分重大的意義和實際性。擴大消費最根本的是促

進就業。

強化本國的經濟實力，就可以（二）更為強力的加大改革開放的力度，因歐美即使在有疫苗

接種使社會經濟有望重啟，惟疫情仍會反覆，和經濟不易達到真正重納反覆向上周期，故中國仍

然靠內需，而強大的市場需求又能吸引到歐美的經濟合作和投資興趣。

要注意的，當然是拜登在上台後處處顯示要圍堵、打壓中國，要兩國「合作」者，只為對美

方有利益的方面，故中國得繼續深切防美，要進一步加大對以歐盟為主的其他國家的多邊主義合

作，並尤以德國及法國為然。



＊強化國防軍事力量力抗美續侵主權惡行＊



與歐美的多邊合作，當然不僅止於經濟，同樣重要的是防控惡疫、氣候等問題。

（三）強軍，亦必不可少。要衛國，才可以保家，才能夠保持經濟等各個方面的發展成果。

尤其是拜登上台後，即使沒有特朗普般攬炒，但美國政壇特別是民主、共和兩黨的仇華反華反共

惡勢力，相當強頑，甚至有加大力度的傾向，美國軍艦、軍機近期在中國南海、台灣海峽的巡戈

，絕對沒有減少，更在釣魚島問題上「做文章」，由是中國強化海上艦隊、軍機的建議和素質，

保護領海、領土的主權，很有必要。

屬於十分重要的（四）主權，就是美國及其若干跟隨者在香港、台灣、新疆以至西藏等問題

上，妄顧歷史和事實，惡劣地大做「文章」，乃暴露出此等政府和政棍的歷史劣根性，特別是中

國制定和落實《港區國安法》，難以如斯地通過香港的黑暴等癲覆和意圖謀反，相信國家會更為

積極和明確地保護主權，亦為《政府工作報告》的其中重點。

我保持對中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２１年的預測：相信中央在２０２１年會繼續堅持

「外防輸入」、「內防擴散」防控惡疫，和強化國內大循環、國內外雙循環等政策，確保經濟維

持穩中有進的發展步伐，ＧＤＰ全增長有望達６﹒５％的水平。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２１ ＊７﹒２ ＊６﹒５ ＊６﹒２ ＊６﹒１ ＊６﹒５

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預測（黎偉成）

