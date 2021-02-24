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即市新聞

24/02/2021 13:09

《異動股》港交所午後插逾一成，股票印花稅稅率將升至０﹒１３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）午後大挫，現跌１１﹒９７％，報４９
１﹒２元，盤中低見４８９﹒６元，跌穿廿天平均線（５２７﹒２２５元），為近月低位，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１３﹒３７％。該股成交約１８２５萬股，主動賣盤八成，涉
資９５﹒３９億元。
　　財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示，充分考慮對證券市場和國際
競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％
，提高至０﹒１３％。政府將繼續全力推行各項發展證券市場的措施，將香港的金融業發展至更
高的台階。
　　港交所公布截至去年１２月底止年度業績，收入及其他收益１９１﹒９億元，按年升１８％
。滬深港通收入及其他收益１９﹒２６億元，較２０１９年上升９１％，連續第四年創新高。
　　另外，港交所去年日均成交額１２９５億元，按年升４９％。當中，股本證券產品日均成交
額１１０９億元，按年升６０％；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額則按年升３％至１
８６億元。
　　現時，恆生指數報２９７７１，跌８６０點或跌２﹒８１％，主板成交１９１３﹒３７億元
。國企指數報１１５５５，跌３５３點或跌２﹒９７％。恆生科技指數報９３８０，跌４８３點
或跌４﹒９０％。
　　即月期指新報２９７９９，跌７８４點，高水２７點。即月國指期貨報１１５６２，跌３３
５點，高水６點。即月科指期貨新報９４００，跌４２６點，高水６點。
　　上證綜合指數報３５８３，跌５２點或跌１﹒４４％，成交３０４７﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１４９７９，跌２６３點或跌１﹒７３％，成交３６３０﹒９０億元人民幣
。（ｐｌ）

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