《午市前瞻》科網股獲利回吐，港股料續受壓，短線阻力３０７００

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股先低後回，三大指數個別發展。而港股今早雖可高開

７０點報３０７０２點，更曾高見３０７９２點，惟隨後重磅股跌勢加劇，致恆指轉跌挫穿十天

線（約３０３７５點）。港府公布財政預算案，大市期間更曾挫穿三萬關，低見２９８２６點半

日低位後現反彈，半日收報３００４５點，跌５８６點或跌１﹒９２％，主板成交１７９０﹒４

５億元。國企指數報１１６３９點，跌２７０點或跌２﹒２７％。恆生科技指數報９５０５點，

跌３５８點或跌３﹒６３％。

Ａ股兩市則齊軟，上證綜合指數報３５７９點，跌５６點或跌１﹒５５％，成交２９３８﹒

０３億元人民幣。深證成份指數報１４９５９點，跌２８４點或跌１﹒８６％，成交３５１０﹒

５９億元人民幣。



＊財政預算案公布調高股票印花稅＊



重磅股方面，港交所（００３８８）於中午出業績，惟股價於績前偏軟，早段跌５﹒３８％

，報５２８元；而港交所午後公布業績，去年純利按年增２３％至１１５﹒０５億，表現符合市

場預期。而每股盈利則為９﹒１１元，全年合共派息８﹒１７元創新高。財政預算案最新公布，

調高股票印花稅，由０﹒１％提高至０﹒１３％。

而其他重磅股方面，友邦（０１２９９）走低２﹒６６％，報１０２﹒６元；騰訊（００７

００）軟１﹒４９％，報６９６﹒５元；中移動（００９４１）跌１﹒９７％，報５４﹒８元；

匯控（００００５）跌１﹒６１％，報４５﹒９５元；建行（００９３９）軟０﹒９４％，報６

﹒３１元。



＊科指領跌恆指，金軟領跌逾９％＊



科指表現領跌大市，早市要跌３﹒６３％報９５０５點。科指股今早表現弱勢，美團（０３

６９０）領跌４﹒６８％，報３７４﹒４元；京東集團（０９６１８）軟２﹒５２％，報３７９

﹒２元；小米（０１８１０）跌１﹒９６％，報２７﹒５５元；騰訊（００７００）軟１﹒４９

％，報６９６﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒８９％，報２４５﹒４元。

油股則因上周油存意外增加而下挫，三桶油方面，中海油（００８８３）跌５﹒９６％，報

９﹒７８元；而中石油（００８５７）跌１﹒３８％，報２﹒８５元；中石化（００３８６）跌

１﹒３２％，報４﹒４９元。至於油服股方面，中海油服（０２８８３）跌７﹒９２％，報９﹒

０７元。

中資電訊股方面今日亦先高後回，中電信（００７２８）跌２﹒６１％，報２﹒６１元；而

中聯通（００７６２）走低２﹒２６％，報５﹒１８元；中移動（００９４１）跌１﹒９７％，

報５４﹒８元。





＊麥嘉嘉：科技股續受壓，可留意業績週期股＊



隔晚美市科技股急挫，港股科網股亦續下行，大市跌幅擴大，直逼３０１００點。申萬宏源

投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，美債息攀升令投資者風險胃納轉弱，科技股承

壓尤其明顯，已累積一定升幅的大型科網股出現獲利回吐，令大市氣氛轉差。她留意到資金近日

開始轉炒周期性股份，例如處於業績期的金融股及賭股，投資者可多加留意。臨近期指結算，加

上近日港股出現明顯調整，相信大市短期仍受壓，３０７００遇阻力，下方３００００點有支持

。（ｐｌ、ｊｃ）

