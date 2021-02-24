【預算迴響】智慧城市聯盟歡迎《財政預算案》多管齊下推動創科

《經濟通通訊社２４日專訊》智慧城市聯盟歡迎財政司司長陳茂波在發表新一份《財政預算

案》中，強調「儘管香港面對疫情及內外環境的巨大挑戰，推動創科是香港長遠發展的正確方向

」。聯盟相信預算案中提及有關促進數碼經濟的新措施，包括加快推動電子政府的工作、電子政

府服務廣泛採用「智方便」，使市民可選擇以電子方式取得其儲存在個別政府部門的資料，及用

於向金融機構以電子方式申請服務等，均有利推進香港的智慧城市發展。

智慧城市聯盟注意到《預算案》在多個經濟及社會環節都提及科技發展，除宣布多項促進創

新科技的新措施，例如推動「奇趣ＩＴ識多啲」計劃，資助小學通過課外活動加強學生對資訊科

技的認識外；在法律方面提到「法律科技的發展」；在建造業方面，指出「會積極推動組裝合成

建築法和工務工程數碼化」；在宜居城市方面，會推進電動車發展，發展綠色城市等等，都值得

鼓舞。

粵港澳大灣區發展方面，智慧城市聯盟認同財政司司長有關大灣區是香港參與國家經濟內循

環的最佳切入點的看法，期待政府繼續透過不同計劃，協助港商及青年人把握大灣區發展的機遇

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