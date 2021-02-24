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24/02/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】流出１２９﹒５億人幣，買中移動中生製藥沽騰訊

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恆隔晚美股波動，道指挫３６２點後倒升收市，納指挫近４％
，收市跌幅縮至０﹒５％。港股今日高開低走，曾大瀉過千點。恆指高開７０點，甫開曾升１６
０點，見３０７９２點全日高，之後掉頭下挫，穿１０天線（約３０３４３點）後跌幅持續擴大
，上午最多跌８０６點，曾穿三萬關。午後沽壓增大，曾穿２０天線（２９７０６點），最多插
１０９９點，見２９５３２點為２月９日以來新低。恆指收報２９７１８點，跌９１４點或３％

　　按額度計算，北水全日淨流入１２９﹒５億元人民幣，增加３６﹒３％。北水淨買入最多的
個股依次是中國移動（００９４１）、中國生物製藥（０１１７７）、長城汽車（０２３３３）
；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交易所
（００３８８）。
　　主板成交３５３０﹒０５億元增加３２％。其中港股通成交１００２﹒８億元，佔總成交
２８﹒４％。

＊加印花稅北水走人，淨流出逾４９億騰訊＊

　　中移動跌１﹒９７％報５４﹒８元，北水淨買入５億元。
　　中生製藥升２﹒５３％報８﹒５元，北水淨買入２﹒６億元。
　　長城汽車跌５﹒５２％報２２﹒２５元，北水淨買入１億元。
　　科指五連跌，重磅股捱沽，騰訊控股跌２﹒８３％報６８７元，北水淨賣出４９﹒２億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　４﹒９９
　　中國生物製藥　　（０１１７７）　　　　　　２﹒６２
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　　１﹒０３
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　０﹒４４

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　－４９﹒１７
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－４１﹒９５
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　－４０﹒４０
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　－１８﹒１１
　　金山軟件　　　　（０３８８８）　　　　－１０﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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