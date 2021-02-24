【北水炒Ｄ乜】流出１２９﹒５億人幣，買中移動中生製藥沽騰訊

《經濟通通訊社２４日專訊》恆隔晚美股波動，道指挫３６２點後倒升收市，納指挫近４％
，收市跌幅縮至０﹒５％。港股今日高開低走，曾大瀉過千點。恆指高開７０點，甫開曾升１６
０點，見３０７９２點全日高，之後掉頭下挫，穿１０天線（約３０３４３點）後跌幅持續擴大
，上午最多跌８０６點，曾穿三萬關。午後沽壓增大，曾穿２０天線（２９７０６點），最多插
１０９９點，見２９５３２點為２月９日以來新低。恆指收報２９７１８點，跌９１４點或３％
。
按額度計算，北水全日淨流入１２９﹒５億元人民幣，增加３６﹒３％。北水淨買入最多的
個股依次是中國移動（００９４１）、中國生物製藥（０１１７７）、長城汽車（０２３３３）
；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交易所
（００３８８）。
主板成交３５３０﹒０５億元增加３２％。其中港股通成交１００２﹒８億元，佔總成交
２８﹒４％。
＊加印花稅北水走人，淨流出逾４９億騰訊＊
中移動跌１﹒９７％報５４﹒８元，北水淨買入５億元。
中生製藥升２﹒５３％報８﹒５元，北水淨買入２﹒６億元。
長城汽車跌５﹒５２％報２２﹒２５元，北水淨買入１億元。
科指五連跌，重磅股捱沽，騰訊控股跌２﹒８３％報６８７元，北水淨賣出４９﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中國移動 （００９４１） ４﹒９９
中國生物製藥 （０１１７７） ２﹒６２
長城汽車 （０２３３３） １﹒０３
思摩爾國際 （０６９６９） ０﹒４４
淨沽出最多港股：
騰訊控股 （００７００） －４９﹒１７
美團 （０３６９０） －４１﹒９５
香港交易所 （００３８８） －４０﹒４０
小米集團 （０１８１０） －１８﹒１１
金山軟件 （０３８８８） －１０﹒６０
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（ｃａ）
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