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即市新聞

24/02/2021 16:22

《美元走勢－羅明立》關注英鎊１﹒４２５０以上的阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５８　　　１０５﹒２７　　　１０５﹒５５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１６６　　　１﹒２１４４　　　１﹒２１５２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４２４２　　　１﹒４１１６　　　１﹒４１７６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０７４　　　０﹒９０５１　　　０﹒９０６２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５５０　　　７﹒７５１８　　　７﹒７５４５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾出席聽證會時指，經濟表現與就業及通脹預期仍有很大
距離，反映寬鬆貨幣政策仍然有需要維持。鮑威爾不認為財政政策激增會導致高通脹，美聯儲亦
會準備應對不必要的通貨膨脹情況，重申經濟要達到完全復甦還有很長的路。主席的偏鴿言論對
股市有一定的支持，美股先跌後反彈。
　　美匯在重要支持８９﹒８０╱９０﹒００附近輕微回升，但下行風險未見明顯改善，上方阻
力在９０﹒３０╱６０，只宜輕倉博反彈。英國接種疫苗情況理想，感染人數在大幅下降，而美
國和歐盟接種比例卻遠遠落後，英國有望短期內放寬社交距離措施，預期可加快經濟復甦。英鎊
繼續在非美貨幣中呈強勢，現時匯價跟２００８年上半年的高位１﹒４３７６已接近，關注
１﹒４２５０以上的阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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