《美元走勢－羅明立》關注英鎊１﹒４２５０以上的阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒５８ １０５﹒２７ １０５﹒５５

歐元╱美元 １﹒２１６６ １﹒２１４４ １﹒２１５２

英鎊╱美元 １﹒４２４２ １﹒４１１６ １﹒４１７６

美元╱瑞郎 ０﹒９０７４ ０﹒９０５１ ０﹒９０６２

美元╱港元 ７﹒７５５０ ７﹒７５１８ ７﹒７５４５

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《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾出席聽證會時指，經濟表現與就業及通脹預期仍有很大

距離，反映寬鬆貨幣政策仍然有需要維持。鮑威爾不認為財政政策激增會導致高通脹，美聯儲亦

會準備應對不必要的通貨膨脹情況，重申經濟要達到完全復甦還有很長的路。主席的偏鴿言論對

股市有一定的支持，美股先跌後反彈。

美匯在重要支持８９﹒８０╱９０﹒００附近輕微回升，但下行風險未見明顯改善，上方阻

力在９０﹒３０╱６０，只宜輕倉博反彈。英國接種疫苗情況理想，感染人數在大幅下降，而美

國和歐盟接種比例卻遠遠落後，英國有望短期內放寬社交距離措施，預期可加快經濟復甦。英鎊

繼續在非美貨幣中呈強勢，現時匯價跟２００８年上半年的高位１﹒４３７６已接近，關注

１﹒４２５０以上的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０５０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

