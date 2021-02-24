《美元走勢－羅明立》關注英鎊１﹒４２５０以上的阻力

最高 最低 東京收市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １０５﹒５８ １０５﹒２７ １０５﹒５５
歐元╱美元 １﹒２１６６ １﹒２１４４ １﹒２１５２
英鎊╱美元 １﹒４２４２ １﹒４１１６ １﹒４１７６
美元╱瑞郎 ０﹒９０７４ ０﹒９０５１ ０﹒９０６２
美元╱港元 ７﹒７５５０ ７﹒７５１８ ７﹒７５４５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾出席聽證會時指，經濟表現與就業及通脹預期仍有很大
距離，反映寬鬆貨幣政策仍然有需要維持。鮑威爾不認為財政政策激增會導致高通脹，美聯儲亦
會準備應對不必要的通貨膨脹情況，重申經濟要達到完全復甦還有很長的路。主席的偏鴿言論對
股市有一定的支持，美股先跌後反彈。
美匯在重要支持８９﹒８０╱９０﹒００附近輕微回升，但下行風險未見明顯改善，上方阻
力在９０﹒３０╱６０，只宜輕倉博反彈。英國接種疫苗情況理想，感染人數在大幅下降，而美
國和歐盟接種比例卻遠遠落後，英國有望短期內放寬社交距離措施，預期可加快經濟復甦。英鎊
繼續在非美貨幣中呈強勢，現時匯價跟２００８年上半年的高位１﹒４３７６已接近，關注
１﹒４２５０以上的阻力。
方向 入市價 目標位 止蝕
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０５０ １﹒２２００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動