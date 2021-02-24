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24/02/2021 08:44

【新冠肺炎】英國率先解封學校，教育界憂疫情反彈

　　英國政府率先解封學校的決定，被教育界形容為瘋狂，更憂慮率先重開學校會引起疫情反彈
，將要再一次面臨停學。
　　英國首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）周一（２２日）公布４階段解封路線圖，
最早由３月８日起，重開學校及恢復課後戶外體育活動。政府將實施非強制性檢測措施，小學生
每周在家進行兩次新冠病毒檢測，而中學生及大學生需在返校兩周內現場進行３次檢測，其後也
會獲發家庭檢測工具。《香港經濟日報》

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