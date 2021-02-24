【人幣利率】南商人民幣定存１２８天享２﹒６厘息

南商昨（２３日）新推１２８天享２﹒６厘特惠息人民幣定存，如以３個月期高息王比拼，

超越招商永隆的２﹒５５厘。再參考在岸價昨在亞洲收報６﹒４６０６計，倘年底高見花旗目標

的６﹒０８，即約有近６％潛在漲幅。《香港經濟日報》

