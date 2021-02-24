東亞銀行（００２３）去年盈利升１１％至３６億元，息降至２４仙

《經濟通通訊社２４日專訊》東亞銀行（０００２３）公布去年全年業績，純利３６﹒１４

億元，按年升１０﹒９％。每股基本盈利０﹒９７元，第二次中期息派０﹒２４元，比去年同期

派０﹒３５元減少３１％。

期內淨利息收入１１５﹒５０億元。非利息收入５７﹒６０億元。經營收入１７３﹒１０億

元。未扣除減值損失之經營溢利為８３﹒４７億元。（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

