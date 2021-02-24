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24/02/2021 12:06

東亞銀行（００２３）去年盈利升１１％至３６億元，息降至２４仙

　　《經濟通通訊社２４日專訊》東亞銀行（０００２３）公布去年全年業績，純利３６﹒１４
億元，按年升１０﹒９％。每股基本盈利０﹒９７元，第二次中期息派０﹒２４元，比去年同期
派０﹒３５元減少３１％。
　　期內淨利息收入１１５﹒５０億元。非利息收入５７﹒６０億元。經營收入１７３﹒１０億
元。未扣除減值損失之經營溢利為８３﹒４７億元。（ｈｌ）

　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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