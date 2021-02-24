東亞銀行（００２３）去年盈利升１１％至３６億元，息降至２４仙

《經濟通通訊社２４日專訊》東亞銀行（０００２３）公布去年全年業績，純利３６﹒１４
億元，按年升１０﹒９％。每股基本盈利０﹒９７元，第二次中期息派０﹒２４元，比去年同期
派０﹒３５元減少３１％。
期內淨利息收入１１５﹒５０億元。非利息收入５７﹒６０億元。經營收入１７３﹒１０億
元。未扣除減值損失之經營溢利為８３﹒４７億元。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|香港要聞24/02/2021
【預算案】派五千元電子消費券 寬減薪俸利得稅差餉
|開市Good Morning24/02/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控短期料重返50元
|中國故事23/02/2021
《神州經脈》上月70城樓價環比漲幅擴 A場續軟成交高位回落
|FOCUS23/02/2021
【FOCUS】債息升不停 鮑叔勢「救市場」壓倒「救美元」
|開市Good Morning23/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍:700元以下分注吸騰訊
|市場動向23/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰