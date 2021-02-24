【預算迴響】林鄭：支持推逆周期措施，發放電子消費券助刺激消費

《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥就新一份《財政預算案》發表聲明表示，支

持預算案提出逆周期措施，以紓緩市民和企業的財政負擔，亦確保必須的公共服務和基礎設施發

展得以維持。其中，持續投資創新和科技，將有助維持香港近年在這新興經濟領域的發展勢頭，

亦令香港在粵港澳大灣區建立國際創新科技中心的工作中處於有利地位。

她表示，預算案建議向１８歲或以上的合資格香港永久性居民和新來港人士發放５０００元

電子消費券，相信在這艱難時期會令社會廣泛受惠，亦有助刺激因疫情而飽受打擊的本地消費。

林鄭指，預算案適切地呼應了她於在２０２０年《施政報告》中宣布香港在２０５０年前實

現碳中和的目標，其中繼續發行綠色債券和促進新能源運輸，將推動香港向該目標邁進，而財政

司司長將綠色和可持續金融以及數碼經濟視為重點，讓香港在中央政府的全力支持下進一步鞏固

和提升其國際金融中心的地位。

她又指，預算案提出有效措施維持穩健的公共財政，將有助增強外界對香港財政狀況的信心

，長遠可確保金融穩定。在經濟下行時推出赤字預算是務實做法，對此表示支持。（ｂｉ）

