【預算迴響】華興：上調股票印花稅影響有限，港股有不少利好因素

《經濟通通訊社２４日專訊》華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，

考慮到股票交易印花稅佔政府整體稅收超過一成，從開源節流的角度看，在平衡擴大政府收入、

推動金融市場發展、維持香港國際金融中心競爭力等因素並兼顧市場各方參與者訴求的前提下，

上調股票交易印花稅稅率以紓緩嚴重財赤，或許是特區政府逼不得已的選擇。

他指出，印花稅上調後，買賣雙方合計將繳納０﹒２６％的印花稅。相比Ａ股按照成交金額

的０﹒１％單向徵收印花稅，以及其他主要市場的稅率，港股市場印花稅上調的幅度並不算太高

。該行認為，考慮到交易成本和價格彈性，這一舉措對個人投資者的交易意願可能有一定影響，

但對機構客戶影響相對有限，亦不必然帶來市場大幅調整。他又認為，印花稅稅率並不是金融中

心競爭力的主要因素。



＊港股市場依然具備不少利好因素，有望支持估值水平＊



龐溟指出，今年初以來港股市場的一波漲幅，很大程度上是去年負面因素的消化和轉化的結

果。展望２０２１年，可以說港股市場依然具備不少的利好因素，有望支持估值水平和市場情緒

，例如南向資金的持續加速流入；港股強勁的盈利增長、較低的估值水平以及市場結構性改革的

不斷深化；人民幣升值預期有利於在港上市中資公司的估值；在ＩＰＯ市場走旺和新經濟板塊繼

續助力下，市場情緒或穩中有升。

該行預計，２０２１年港股的盈利增長因素對市場表現的貢獻會有所提升，而成長型股票前

景穩健、預期盈利增長潛力更大。同時考慮到前期高位和流動性邊際收緊，估值因素的貢獻會相

對較弱。他預計，市場整體收益率繼續主要由中資股帶動下，其中上半年可能優於下半年。該行

又認為，港股市場資金面更為多元、更具韌性。（ｃｗ）

