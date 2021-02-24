【預算迴響】安永：電子消費券有利經濟，上調股票印花稅可接受

《經濟通通訊社２４日專訊》安永金融服務香港稅務主管合伙人何耀波表示，很高興政府採

納其派發５０００元電子消費券的意見，認為政府有派錢的經驗，相信落實的流程亦不會太難，

又認為電子消費券可間接令小店數碼化，期望香港在疫苗接種後，經濟活動可慢慢恢復，繼而幫

助就業市場，加上其他經濟體復甦及國內內循環亦會帶動香港經濟。

至於「減糖」方面，安永稅務及諮詢有限公司人力資源諮詢服務合夥人蔡智煇認為，政府現

時資源有限，需用得其所，因此推出的補助措施需具針對性，相信電子消費券有利本土經濟。

稅項方面，何耀波認為，政府在推出新稅種前需充分諮詢各持份者，並且要符合國際稅務的

大趨勢，考慮任何稅項時都要先小心研究，認為政府應進行全面性稅務檢討。



＊上調股票印花稅對市場影響短暫，有助增庫房收入＊



上調股票印花稅方面，他相信，該消息對市場的影響是短暫的，市場上亦一直有相關聲音，

加稅０﹒０３個百分點已較市場預期溫和，相信對投資者的影響都不大，隨著更多企業來港上市

，市場氣氛旺盛，微調股票印花稅從而增加庫房收入是可接受的。

對比全球其他主要市場的低稅甚至免稅環境，他認為，股票印花稅可因應市場狀況調節，在

經濟環境容許下，該稅項可重新調整。（ｃｗ）

