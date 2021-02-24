【預算迴響】高力國際：料短期內難以解決房屋供求嚴重失衡問題

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波今日公布最新一份《財政預算案》。是次預

算案預計全年潛在土地供應可供興約建１﹒６５萬個私人住宅單位，並計劃研究把東九龍區五幅

商業用地改劃作住宅用途的可行性。

高力國際香港及大灣區研究部主管鄧淑賢回應指，這是預算案其中一個提高住宅供應的亮點

政策，並對此表示歡迎。然而，根據政府往年的賣地步伐，並非所有賣地計劃中的住宅地皮都會

推出市場，相信短期內仍然難以解決房屋供求嚴重失衡的問題。

對於商業用地供應，鄧淑賢指，甲級寫字樓市場在過去兩年由於疫情以及經濟因素均處於下

行周期，市場整體租金從２０１９年高位下調超過２０％，相信政府亦因應現時最新經濟情況，

主力集中在改善住宅房屋供應的問題，同時相對放緩推售商業地皮的步伐。



＊以標準金額徵收補地價，有助刺激工廈市場投資意欲＊



對於《財政預算案》提到在本季度推出以「標準金額」徵收補地價的先導計劃，以鼓勵工廈

重建。她相信政策將有助加快處理用地規劃的審批申請以及透明度，幫助投資者縮短決策程序，

有助刺激工廈市場投資意欲。此外，政府將繼續支援５Ｇ網絡和應用服務的推展，以及推動「再

工業化」，將提供誘因促使更多投資者選擇投資在工廈。



＊過渡性房屋先導計劃未必可行＊



不過，鄧淑賢指，過渡性房屋先導計劃未必可行。由於現時一些酒店和賓館並沒有煮食設備

和獨立的空調系統，而且政府亦需要負擔更新物業的防火系統的龐大的支出，故認為政府須審慎

研究計劃的可行性。（ｓｌ）

