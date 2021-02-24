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24/02/2021 17:12

【新冠肺炎】尖沙咀Ｋ１１　Ｍｕｓｅａ名潮食館爆疫

　　《經濟通通訊社２４日專訊》本港今日新增６宗源頭不明本地個案，其中一名確診者上星期
四（１８日）曾到尖沙咀Ｋ１１　Ｍｕｓｅａ名潮食館用膳，另外在初步陽性個案中，也有３組
共５人曾光顧該食肆，他們在上周五（１９日）下午到過餐廳，衞生署衞生防護中心認為，餐廳
或有傳播，因此２月１８日後到過餐廳的食客和員工均需強制檢測。

＊名潮食館員工食客須檢測＊

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫時難以說明名潮食館的傳播途徑，但認為多人同
時受感染過於巧合，有機會是有患者，例如食肆員工或食客傳播病毒，為穩陣起見，希望員工及
食客都接受檢測，而餐廳須停業１４天，並進行大清洗。暫時知道餐廳共有１８名員工。她表示
，就算員工之前檢測呈陰性，也有機會仍處於空窗期。

＊何文田余振強紀念學校學生初步確診＊

　　另外，多名昨日初步確診人士轉為確診，包括農曆新年曾於太子花墟一間花店賣花的男子，
和旺角帝京酒店餅店的５５歲售貨員等。一名住在杏花邨２６座的人士確診，大廈早前要強制檢
測，患者當時結果是陰性，至周六（２０日）不適再檢測確診。一名在土瓜灣貨倉當保安的人士
也確診。
　　至於初步確診個案則包括何文田余振強紀念一名１６歲中學生，２月２３日最後上學，同日
不適。當局已建議學校關閉１４日。另一名初步確診患者是九龍醫院員工，從事資訊科技工作；
亦有一人在荔枝角億京廣場從事銷售的工作。（ｃｌ）

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