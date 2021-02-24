【預算案】消息：失業特惠貸款從寬處理，信貸紀錄不良者也可申請

《經濟通通訊社２４日專訊》財政預算案提出設立百分百擔保個人特惠貸款計劃，為失業人

士提供多一個選項。政府消息人士表示，計劃旨在協助有經濟困難的失業人士，因此會從寬處理

，即使過往有不良信貸紀錄者亦可以申請。在６年還款期內，就算未能依時還款，銀行一般也會

再給予寬限期，未必有進一步的罰則。



＊申請人須去年最少３個月就業＊



消息稱，申請人可以是全職、兼職或自由職業的失業人士，他們要證明自去年１月至今，最

少有３個月就業，而最近已失業２個月或以上，申請人年齡須在１８歲或以上，申請貸款時要向

銀行提供糧單及戶口資料等，證明收入來源，並要簽署一份失業聲明。根據過往經驗，６成申請

人可以即日申請，即日批出，其餘申請一般都在交齊資料後３日內完成審批。



＊月入１﹒３萬便可借足８萬元＊



消息人士又說，計劃推出初期，本港多間主要銀行均會參與，一般月入約１﹒３萬元的人士

可以借足上限８萬元，首年可只還息不還本金。政府總擔保額為１５０億元，預計最少可以幫助

超過１８萬人，相信足以應付需求。

消息人士指，當局稍後將會向立法會財委會申請撥款，預計在通過撥款後１個月左右可以出

台。（ｃｌ）

