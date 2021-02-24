  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2021 15:59

【預算案】消息：失業特惠貸款從寬處理，信貸紀錄不良者也可申請

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政預算案提出設立百分百擔保個人特惠貸款計劃，為失業人
士提供多一個選項。政府消息人士表示，計劃旨在協助有經濟困難的失業人士，因此會從寬處理
，即使過往有不良信貸紀錄者亦可以申請。在６年還款期內，就算未能依時還款，銀行一般也會
再給予寬限期，未必有進一步的罰則。

＊申請人須去年最少３個月就業＊

　　消息稱，申請人可以是全職、兼職或自由職業的失業人士，他們要證明自去年１月至今，最
少有３個月就業，而最近已失業２個月或以上，申請人年齡須在１８歲或以上，申請貸款時要向
銀行提供糧單及戶口資料等，證明收入來源，並要簽署一份失業聲明。根據過往經驗，６成申請
人可以即日申請，即日批出，其餘申請一般都在交齊資料後３日內完成審批。

＊月入１﹒３萬便可借足８萬元＊

　　消息人士又說，計劃推出初期，本港多間主要銀行均會參與，一般月入約１﹒３萬元的人士
可以借足上限８萬元，首年可只還息不還本金。政府總擔保額為１５０億元，預計最少可以幫助
超過１８萬人，相信足以應付需求。
　　消息人士指，當局稍後將會向立法會財委會申請撥款，預計在通過撥款後１個月左右可以出
台。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話24/02/2021
【預算迴響】政府上調股票印花稅　張華峰：加稅必然「得不償失」
財經熱話24/02/2021
印花稅增加港股難競爭　溫鋼城:港所待撈底　大市29500支持
FOCUS24/02/2021
【FOCUS】財爺減甜猶傷股民心　香港轉型遠景仍乏陳
香港要聞24/02/2021
【預算案】銀債門檻降至60歲 爭取年內開通債券通南向交易
財經熱話24/02/2021
【賭股轉勢】資金轉炒賭股　麥嘉嘉:銀娛金沙升勢急宜高位減磅
香港要聞24/02/2021
【預算案】派五千元電子消費券 寬減薪俸利得稅差餉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>