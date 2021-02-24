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即市新聞

24/02/2021 15:43

【預算迴響】會計師公會：增股票印花稅屬短期政策，長遠應擴稅基

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波今日公布最新一份《財政預算案》，香港會
計師公會會長鄭中正回應指，早前政府推出的防疫抗疫基金，大幅消耗財政儲備，因此理解政府
不「派錢」，認為是次預算案符合量入為出的要求。
　　他續指，去年財政赤字比預期少，是由於未來基金回撥有約２５０億元，他希望政府可設立
更多不同基金，及增加基金的透明度，如公布基金的運作情況及表現。對於「大灣區青年就業計
劃」，他認為解決失業率高企是政策重點，希望政府可給予更多詳情，並建議政府可考慮擴展計
劃至本地僱主。

＊如消費券針對受影響行業，可產生乘數效應＊

　　鄭中正又表示，樂見政府推出電子消費券，相信有助刺激經濟，他認為政府可針對性地幫助
受影響行業，有助帶動零售市場，產生乘數效應。香港會計師公會財政預算案建議委員會召集人
楊澤志認為，措施可刺激消費，令店舖願意增聘人手，而分期派發亦可延續消費效應。他又認為
措施成敗在於執行力度及速度。

＊調高股票印花稅屬短期政策，長遠應考慮擴闊稅基＊

　　對於政府調高股票印花稅稅率至０﹒１３％，鄭中正預期，可為庫房帶來２００億經常性收
入。不過，他認為這只是短期政策，難以成為港府的穩定收入，長遠應考慮擴闊稅基。對於股市
影響，他認為市場有很多影響因素，暫時難以估計。
　　香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳錦榮補充，相信有關措施是迫不得已，以求開源
節流，又指出因加幅不大，相信對投資市場影響不大。

＊擔保貸款屬折衷方法，失業援助金需審慎研究＊

　　至於政府為失業人士設立百分百個人擔保貸款，楊澤志認為，在不傾向設立失業援助金下的
折衷方法，措施亦可鼓勵失業人士重投就業市場。陳錦榮補充，擔保貸款可解市民燃眉之急，令
有需要人士得到資金。而失業援助金是長遠方案，需要審慎研究。（ｓｌ）

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