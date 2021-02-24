【夜期時段】即月期指最新報２９７９０點，升９４點，高水７２點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９７１２點，升１６點，低水６
點，最新報２９７９０點，升９４點，高水７２點，合約成交３９７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１５１７點，升１２點，高水７點，最新報１１５４４點
，升３９點，高水３４點，合約成交５８８張。
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