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24/02/2021 18:28

【預算迴響】中銀香港：預算案有利經濟復甦，將助市民盡快獲貸款

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁孫煜認為，新一份財
政預算案兼顧短期挑戰及長期發展，有助於高效推動香港經濟復甦。
　　孫煜指，目前香港首先應加強疫情防控，盡快讓工商百業恢復正常運作，而預算案推出超過
１２００億元的逆周期措施，包括預留資金為市民採購及接種疫苗、推出百分百擔保個人特惠貸
款、向合資格市民發放５０００元消費券等，促進釋放本地需求。該行將全力支持及配合落實特
區政府普惠民生的措施，通過簡便的流程協助有需要的市民在最短時間內獲得貸款。
　　他又認為，預算案提出至少三項重要的金融服務舉措，包括將爭取在年內開通債券通的南向
交易，進一步完善兩地資本市場的互聯互通，不僅有助於內地投資者拓寬投資渠道，亦可為香港
金融業帶來新資金流入；同時，預算案加快發展綠色和可持續金融，計劃在未來五年發行
１７５５億港元的綠色債券，另亦有提出多項推動家族辦公室業務的措施、以及立法容許外地基
金遷冊來港等，將促進香港資產及財務管理業的發展。此外，政府將資助在香港上市的
ＲＥＩＴＳ的本地專業服務開支的七成，鼓勵ＲＥＩＴＳ市場發展，為投資者提供多元化並回報
穩定的投資機會。（ｙｗ）

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