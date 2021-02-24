【預算迴響】香港銀行學會：支持預算案鼓勵金融人才於大灣區發展

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案，當中提到支援

就業、投資教育和培訓人才，以及把握粵港澳大灣區的發展機會，香港銀行學會對此表示支持。

預算案提及，隨著大灣區發展成為國際科技創新中心，人才的雙向流動將更為暢通，為香港

經濟開拓新增長點。香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，歡迎一系列支持青年人到大灣區發展和

就業的措施，這有助促進香港與大灣區內其他城市之間的人才流動，對跨境金融知識及銀行專業

資格的需求亦會因此增加。業界一直致力於大灣區內加快創新金融服務及發展多元化產品，而該

會將繼續致力推動跨境資格互認安排，積極提供更多與跨境業務相關的專業培訓及課程。

梁嘉麗續稱，樂見預算案提到計劃擴闊「持續進修基金」範疇，添加網上課程，以善用科技

及配合進修模式的轉變，提供更多元化的學習途徑。

此外，香港銀行學會亦歡迎預算案中所提及為鞏固香港國際金融中心地位而作出的多項措施

，包括推動綠色和可持續金融服務及創新科技發展，支持本港發展資產及財富管理中心及家族辦

公室業務等，期望取得進一步詳情，並會積極研究如何在人才發展及培訓方面配合和支持。

（ｂｉ）

