【預算迴響】畢馬威：財赤低預期反映經濟穩健，歡迎綠色金融措施

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案，畢馬威對此表

示歡迎，預算案公布的措施將為受新冠病毒疫情持續影響的行業和個人提供援助，亦提出一系列

旨在促進香港核心產業發展的措施，並強調支持跨行業科技應用和創新對香港長遠發展的重要性

。

畢馬威中國香港稅務服務主管合夥人譚培立表示，香港在２０２０財政年度赤字低於預期，

而且赤字主要是大型一次性援助措施所致，這反映香港經濟在面對疫情引致的嚴重衰退下仍顯示

出其穩健的根本實力。鑑於全球經濟持續面臨挑戰和不確定性，認同財政司司長所指現在不是開

徵新稅的時候。

畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗指，歡迎政府繼續關注加強香港作為國際金融中心和

財富管理樞紐的地位，特別是支持綠色金融及家族辦公室在港發展的措施和相關稅收安排，對維

持香港的長期競爭力非常重要。在個人層面上，很高興看到政府採納了提倡的建議，向香港居民

發行電子消費券，認為這將是一個有效且有針對性的經濟刺激措施，以確保最受影響的行業能受

惠，同時促進香港成為智慧城市。

預算案提到，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％

，提高至０﹒１３％。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人何家輝表示，政府增加股票印花稅的決定

，反映出香港強勁的資本市場和新股活動可能在短期內為政府提供一個增加稅收的快速解決方案

。然而，當許多其他市場都趨向於減少或取消此類稅項時，政府亦要取個平衡以確保香港在全球

金融市場保持其競爭優勢。他認為，隨著經濟改善，稅收亦將增加，當未來要引入稅種時，政府

應認真審視並盡可能與社區達成共識。（ｂｉ）

