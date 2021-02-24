《再戰明天》希慎、新地和渣打派業績，歐元區財長開會議

《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日），歐元區財長開會議，日本公布１２月領先指

標。



＊歐元區財長召開會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，韓國央行宣布利率決定。此外，歐洲理事會召開視頻會議

（至２６日）。

本港時間明晚１０：００ｐｍ，歐元區財長召開會議，討論歐元區宏觀經濟和政策前景。

９：３０ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在亞特蘭大聯儲主辦的２０２１年銀行業前

景虛擬會議上致開幕詞。



＊歐元區公布２月消費者信心指數＊



在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布１２月領先指標。４：３０ｐｍ，香港公布１月

貿易收支料由負４５７億元收窄至４４５億元。５：００ｐｍ，歐元區公布１月貨幣供應Ｍ３，

年率料由１２﹒３％升上１２﹒５％。６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者信心指數。



＊希慎、新地和渣打派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：希慎興業（０００１４）、新鴻基地產（０００１６）、

中華汽車（０００２６）、銀河娛樂（０００２７）、信和置業（０００８３）、冠軍科技集團

（０００９２）、尖沙咀置業（００２４７）、恆和集團（００５１３）、新世界百貨中國

（００８２５）、信和酒店（０１２２１）、渣打集團（０２８８８）和網易－Ｓ

（０９９９９）等。（ｈｏ）

