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24/02/2021 14:52

【預算迴響】陳智思：預算案回應不同階層訴求，目前不宜擴闊稅基

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，行政會議召
集人陳智思表示，歡迎新一份財政預算案，認為回應不同階層市民的訴求，又指政府一方面要紓
解民困，但同時預見未來數年有財赤，認為開源節流絕對重要，又同意增加股票印花稅及汽車首
次登記稅。
　　陳智思認為，雖然現時並非適當時候擴闊稅基，但社會不能長遠在赤字下運作，有需要討論
擴闊稅基。（ｂｎ）

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