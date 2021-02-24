【預算案】陳茂波：未來基金投資回報下財年回撥至政府帳目

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波今日公布最新一份《財政預算案》，他於記

者會上表示，原先預計１０年後才把未來基金的回報「連本帶息」回撥，現時政府是先行把投資

收益於下個財政年度入帳，而未來基金中的「香港增長組合」正在推進相關進度，現時正進行遴

選程序。

預算案中提及，預期下年度政府財政赤字１０１６億元，他表示，若不計未來基金投資回報

回撥及房屋儲備金回撥等因素，下年度財政赤字錄約１８００億元，並指相關數字並不是「細數

」，希望市民能夠諒解是次預算案中的紓困措施力度或有不足，但已「盡能力去做」。

政府消息人士表示，原本預計１０年後才將未來基金的回報回撥，但投資數年後，回報可觀

，涉及金額亦多，因此決定下財年開始回撥，首年回撥２５０億元，其後４年預計每年回撥

２００億元，而２０１６至２０１９年間的回報率介乎４﹒５％至近１９％。

被問及政府官員會否減薪或捐人工，財經事務及庫務局常任秘書長劉焱表示，行政長官去年

４月宣布，她本人與所有司局長等官員會減薪一成，維持一年，去年７月再宣布不會按機制加薪

，凍薪及減薪目前仍生效，行政長官當時說有關安排會維持至今年６月３０日。（ｂｎ）

