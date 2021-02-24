【預算迴響】ＡＣＣＡ：稅項減免及消費券鼓勵及帶動本地消費

《經濟通通訊社２４日專訊》ＡＣＣＡ（特許公認會計師公會）香港分會認為，預算案在審

慎權衡支出的同時，影響民生的公共開支不被削減，為可持續經濟發展注入新動力，以維持市場

對未來的信心，將有助企業在經濟復甦時盡快讓業務重回正軌，令就業市場較快回穩。

ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，預算案中提出的利民措施如薪俸稅和個

人入息課稅寬減以及發放５０００元的電子消費券等，鼓勵及帶動本地消費，能夠幫助舒緩市民

大衆的經濟壓力，亦歡迎政府為失業人士設立總擔保額１５０億元的「百分百擔保個人特惠貸款

計劃」，針對性援助失業人士。建議政府在創造就業機會方面加大投資，並致力提升勞動人口技

能水準，以更有效地解決失業問題。



＊建議推出一次性特別針對疫情的免稅額＊



他續指，冀政府考慮推出一次性特別針對疫情的免稅額，每名納稅人１萬元，每名受養人１

萬元，這能夠幫助減輕市民稅務負擔，改善家庭現金流並刺激經濟。他亦建議政府可考慮推出更

多稅務減免措施，以助普羅市民應對預期的經濟困境，包括租金方面的稅務減免，又建議納稅人

租金支出應享有與居所貸款利息同等的稅務扣減，最高上限為１０萬元。



＊建議將稅務虧損以現金方式退還，股票印花稅稅率增幅溫和＊



稅務委員會聯席主席陳志偉建議，將本年度的稅務虧損以現金方式退還，認為可大大提升企

業的現金流，讓他們能在逆境裡生存，亦能夠穩定就業率。為建立香港成為亞州區域知識產權的

樞紐，除了向有生產、創作、登記及收購知識產權的支出的企業提供超級稅務扣減外，亦建議政

府考慮就納稅人從那些知識產權所產生的收入提供較低的稅率，例如８﹒２５％。

對於提高股票印花稅稅率至０﹒１３％，稅務委員會聯席主席何家輝認為，建議的增幅溫和

，料能保持證券市場吸引力，同時長遠增加政府收入間取得平衡。（ｓｌ）

