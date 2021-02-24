【預算迴響】中原工商舖：派消費券推動本土消費，對舖市幫助最大

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波今日公布最新一份《財政預算案》，涉及多

項協助企業改善營商環境的措施。對於政府首度推出消費券，中原（工商舖）董事總經理潘志明

表示，去年疫情肆虐，市民減少外出，估計很多市民未有用作消費，然而今年情況不一，市民可

利用電子消費券惠顧食肆、娛樂、零售業等推動本土消費，中長線更可刺激本港經濟，預料將有

更多租客承租舖位，消化舖市吉舖，減低空置率情況。

他指出，今年再推出的寬減非住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限５０００元，其後兩季上

限減至２０００元，特別有利予現時業主持有物業作收租，因租金回報相對調高，尤其對中小額

物業有正面受惠；同時為投資者入市的一大誘因。另外，針對工商舖用家，非住宅物業應繳水費

及排污費可獲減免７５％，每戶每月減免額上限分別為２００００元及１２５００元，為期８個

月，此有助減少用家的雜費開支，增強企業營商信心。而對於耗水量較多的行業包括餐飲業、工

業用途，預料對以上行業受惠較大。

潘志明認為，是次財政預算案對工商舖物業受惠很大，因疫情逐漸消退，待疫情緩和後，加

上接種疫苗效果理想，投資市場有望好轉，預料今年經濟復甦會逐步加快。而受惠於最新財政預

算案，對工商舖市場有正面幫助，種種利好措施將推動用家及投資者入市工商舖物業，增加本港

的經濟及營商氣氛。（ｓｌ）

