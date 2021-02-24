【企業盈警】永嘉集團料去年盈轉虧，除稅後虧損約１﹒９５億元

《經濟通通訊社２４日專訊》永嘉集團（０３３２２）發盈警。集團指，儘管於去年下半年

產生除稅後溢利約１６００萬元，惟未能全面彌補於上半年產生的除稅後虧損２﹒１１億元，故

預期截至去年１２月底止年度將錄得整體除稅後虧損約１﹒９５億元，而截至２０１９年１２月

底止年度則錄得除稅後溢利７４００萬元。

集團已於截至去年１２月底止年度撤出並終止經營ｅ﹒ｄｙｅ業務。撇除已終止經營業務，

截至去年１２月底止年度來自持續經營業務的除稅後虧損約為９０００萬元，而截至２０１９年

１２月底止年度來自持續經營業務的除稅後溢利則為１﹒２５億元。

預期盈轉虧是由於受新冠肺炎爆發的嚴重影響，來自持續經營業務的收益減少２０％至

４０﹒２１億元；來自持續經營業務的毛利減少３４％至９﹒５６億元，而毛利率下跌約５個百

分點至２４％，主要是由於運動服生產業務及高級功能戶外服裝生產業務的營運效益因新冠肺炎

的大範圍影響而受損，以及高級時裝零售業務增加推廣活動及提高零售折扣；已終止經營業務的

應佔虧損因撤出ｅ﹒ｄｙｅ業務而增加約５４００萬元至１﹒０５億元；及部分被集團推行的成

本削減措施抵銷，包括但不限於申請政府補貼、社會保障金減免、與業主磋商減租、調整廠房運

作模式及人手規模、實行員工無薪假及全體董事暫時減薪３０％。

集團指，去年初爆發新冠肺炎後實施封城及其他社交距離措施，令位於中國大陸的廠房暫時

停產，惟於去年３月底復產。由於營運及物流受疫情嚴重影響，故若干主要供應商的生產原材料

供應在去年持續不穩。市場需求萎縮令主要客戶的訂單減少，使所有廠房難免出現閒置產能。因

此，運動服生產業務及高級功能戶外服裝生產業務的經營活動於去年一直受到阻礙。（ｓｌ）

