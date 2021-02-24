【預算案】陳茂波：目前暫無條件加薪俸利得稅，不排除日後調整

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波於記者會上表示，新冠疫情打擊本港經濟，
不少企業經營環境差，目前暫無條件調整薪俸稅和利得稅，但不排除日後會調整稅制，增加庫房
收入。
陳茂波指，現時經合組織正為應對侵蝕稅基及轉移利潤而制訂新方案（ＢＥＰＳ
２﹒０），包括引入全球最低稅率及數碼稅。現時本港按地域來源徵稅，新方案落實後，大型跨
國企業有可能要交稅。（ｈｙ）
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