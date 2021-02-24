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24/02/2021 16:21

【預算迴響】澳洲會計師公會：股票印花稅微增對投資意欲影響低

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新一份《財政預算案》決定調高股票印花稅稅率至
０﹒１３％，澳洲會計師公會２０２１年大中華區分會會長陳銘嚴認為，由於今年預期有不少中
概股回歸及第二上市企業等利好因素，公會認為在資金充裕及低息的環境下，輕微的增幅預計已
經考慮市場的承受能力，整體對蓬勃的資本市場以及投資者投資意欲影響不大，同時輕微增加印
花稅，對財政赤字下增加庫房收入有一定正面的影響。
　　陳銘嚴表示，在面對經濟逆境下，以及預計未來幾年或面臨持續赤字下，政府在預算案通過
不同措施協助經濟振興及紓困，公會歡迎政府採納之前提交的建議，分期發放總額５０００元的
電子消費券，鼓勵及帶動本地消費，有助鼓勵企業增加使用電子支付科技。公會建議可以考慮增
加額外５０００元予以因第四波疫情失業及低收入人士。
　　對於政府提出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」援助失業人士，公會認為，這是一項可行措
施暫時緩解失業人士的生活壓力，建議與公私營機構設立的有時限職位計劃相關聯，申請人士可
優先申請該有關職位，早日重新獲聘，重投就業市場。（ｈｙ）

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