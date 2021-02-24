【企業盈喜】龍翔集團料去年淨利潤按年增長逾９０％

《經濟通通訊社２４日專訊》龍翔集團（００９３５）發盈喜。預期截至去年１２月底止年

度之淨利潤按年將錄得超過９０％的增長。

預期淨利潤增長主要歸因於甲醇與醋酸的相關收入增加；截至去年１２月底止年度應佔濰坊

合營企業業績改善扭虧為盈；及與截至２０１９年１２月底止年度匯兌損益錄得虧損淨額相比，

截至去年１２月底止年度匯兌損益錄得收益淨額，從而使行政開支減少。（ｓｌ）

