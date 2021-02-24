《小傳日記》股稅升三成，魚缸跌勢勁；北水現流走，卻大增成交

《小傳日記》隔晚花旗孖屐先低後回，科技股繼續捱沽。香江魚缸雖然高開７０點報３０７

０２，早段高見３０７９２，但好戲在後頭，當財爺開始讀份財政預算案，魚缸就開始走低，半

日都仲企穩三萬關，收跌５８６點，報３００４５。到財爺話要加股票印花稅率嘅時候，魚缸跌

勢就一發不可收拾，恆指一度大插１１００點，低見２９５３２，同一時間科指都跳水６００點

，重磅股齊齊向下潛，最終魚缸收報２９７１８，躂低９１４點或近３巴仙，主板成交３５３０

﹒０５億銀，按日大升三成二再創新高。國指報１１５０９，潛水３９９點或逾３巴仙。科指報

９３６０，插水５０２點或逾５巴仙。

以為加股票印花稅就算？未完，今日南向北水錄得今年第一次北水淨流出，更加係舊年９月

以嚟首次，全日北水淨流出近２００億，超越對上三個交易日流入額總和。

Ａ場兩市亦走軟，上證綜指報３５６４，走低７２點或跌近２巴仙，深證成指報１４８７０

，走落３７２點或逾２巴仙；兩市全日成交１０６３９億人仔，係春節後復市以來連續第五日成

交破萬億，按日增逾４巴仙。

大隻藍戰士齊齊累市，北水流走重磅科網佬都跌得甘，美團（０３６９０）插水近７巴仙，

報３６５﹒８銀；ＱＱ（００７００）唔見近３巴仙，報６８７銀；阿里（０９９８８）走低近

２巴仙，報２４２﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跪低近４巴仙，報１０１﹒４銀；建行（００

９３９）走軟逾２巴仙，報６﹒２４銀。



＊印花稅加碼生發發成靶，科指四連跌金軟最慘烈＊



生發發（００３８８）今日放榜成績唔錯，舊年賺１１５億按年多賺兩成三，但財爺話要加

股票印花稅率去到０﹒１３巴仙，政府庫房就有進帳，劵商同缸友們就痛心疾首叫苦連天。本地

券商佬齊齊跳水，港交所（００３８８）大插近９巴仙，報５０９銀，係今日最渣藍戰士；耀才

（０１４２８）走跌近６巴仙，報２﹒１１銀；國泰君安國際（０１７８８）插低逾８巴仙，報

１﹒４１銀；香港華人（００６５５）走軟逾１巴仙，報０﹒６９銀；交銀（０３３２９）都潛

水逾６巴仙，報１﹒３１銀。

花旗債息攀升，噚晚納指一度插低四巴仙，香江科指都「唔輸蝕」，連跌五日累計插逾一成

，跌咗千二點，加上今日氣氛咁差，科指股躂到攤攤腰，金軟（０３８８８）蒸發逾一成三，報

５７﹒４銀，係最差科指股；心動（０２４００）跳落逾９巴仙，報７４﹒４銀；微盟（０２０

１３）跪低近９巴仙，報２４﹒７５銀；金蝶（００２６８）唔見近９巴仙，報３０﹒１銀；快

手（０１０２４）大插近９巴仙，報３２７﹒２銀。



＊息收減兩成東亞升勢停，消費券提振消費佬興奮＊



東亞（０００２３）今日放榜，雖然純利按年升一成一至３６﹒１４億銀，亦都再派中期息

０﹒２４銀，但少過舊年同期，淨利息收入更加按年減少兩成至１１５﹒５億銀，全日插逾６巴

仙，報１７﹒８４銀；大象（００００５）績後俾麥格理重申跑輸大市評級，仲將他屐由３４﹒

９７銀降至３３銀，今日再腳軟潛水逾１巴仙，報４６﹒１銀；而於小象（０００１１）就走低

逾２巴仙，報１４９﹒１銀；中銀（０２３８８）跌落近１巴仙，報２５﹒１銀；渣打（０２８

８８）升上近１巴仙，報５５﹒１５銀。

財政預算案提到會向市民派５０００銀消費券，涉及約３６０億銀財政承擔，孖屐憧憬電子

消費券刺激本地消費，本地消費佬普遍逆市漲。莎莎（００１７８）飛高逾９巴仙，報２﹒１１

銀；太興（０６８１１）走上近６巴仙，報２﹒１銀；鷹君（０００４１）升上逾２巴仙，報２

９﹒４５銀；九置（０１９９７）走低逾１巴仙，報４７﹒６銀。



＊油存意外增油佬向下崩，大行有唱好賭佬仍要倒＊



上星期油存意外增加，令到油佬今日要走軟！三桶油方面，中海油（００８８３）走低逾７

巴仙，報９﹒６４銀；中石油（００８５７）跌落近３巴仙，報２﹒８１銀；中石化（００３８

６）潛水近３巴仙，報４﹒４３銀；而油服佬方面，中海油服（０２８８３）跌落近一成，報８

﹒９銀；中石化冠德（００９３４）走低近３巴仙，報２﹒９２銀。

雖然大行匯證就話簽證申請增加帶動到賭收增長，而馬交自琴日起取消所有自內地入境澳門

人士須要隔離嘅措施，但賭佬今日就偏軟。美高梅（０２２８２）跌落近４巴仙，報１３﹒２２

銀；金沙（０１９２８）跌落近３巴仙，報３７﹒４５銀；銀娛（０００２７）下行近２巴仙，

報７４﹒９銀。不過永利澳門（０１１２８）就可以跳上逾４巴仙，報１５﹒８銀。請請！



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