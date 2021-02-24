【新冠肺炎】新蒲崗突襲封區，兩廈約５２０人檢測無發現確診個案

《經濟通通訊社２４日專訊》港府相隔近兩星期再次突襲封區，新蒲崗金橋大廈及東誠大廈

列為受限區域，強制區內人士檢測，截至凌晨２時，約５２０名居民接受強制檢測，並在早上約

７時完成行動，無發現確診個案。

港府派員到訪２５６戶，當中５６戶沒人應門，會採取措施跟進。接受檢測人士如能出示陰

性檢測結果電話短訊或配戴已接受檢測的手環，可以離開「受限區域」。（ｃｌ）

