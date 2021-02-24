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24/02/2021 18:28

【預算迴響】致同：欠缺全面刺激經濟復甦方案，籲把握大灣區機遇

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，提出一系列總額
逾１２００億元的逆周期措施，其中包括稅務寬減及向本港支柱產業提供資助。致同（香港）會
計師事務所稅務合夥人陳錦榮表示，認同政府在這艱難時刻為支援民生所付出的努力，但現時的
紓困措施並未足夠，缺乏可全面刺激經濟復甦的針對性政策，敦促政府把握大灣區的機遇，採取
更多有效的激勵措施，以吸引不同界別的專才和海外直接投資進入香港，長遠增強香港整體的競
爭力。

＊發放電子消費券增本地消費，產生乘數效應＊

　　預算案提出，政府將向每名合資格的１８歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放
總額５０００元的電子消費券。陳錦榮認為，發放電子消費券將是立即增加本地消費的有效途徑
，從而產生乘數效應並創造就業機會，考慮到失業率上升，呼籲政府採取更精準及具針對性的紓
困措施直接幫助失業人士，並加快有關措施的申請程序。

＊抓緊「大灣區」和「一帶一路」綠色金融機會＊

　　政府計劃定期發行綠債，並會擴大「政府綠色債券計劃」的規模，並建議將借款上限提升一
倍至２０００億元，讓政府於未來五年再發行合共約１７５５億元等值的綠色債券。致同認為，
這讓政府有更大的空間嘗試擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，進一步豐富香港綠
色金融的生態，政府亦計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。
　　陳錦榮指，香港處於有利位置，可以抓緊「大灣區」和「一帶一路」倡議所帶來的龐大綠色
金融機會，政府應加大力度，提供必要的基礎設施和誘因，鼓勵更多實體利用香港的資本市場以
及金融和專業服務，進行綠色及可持續投資、融資和認證，亦認同政府為吸引更多海外投資基金
及家族辦公室落戶香港所作出的努力，藉以把香港建設成為區域樞紐。
　　陳錦榮又認為，政府應全面審視香港的稅制並進行改革擴闊稅基實在刻不容緩，以確保有足
夠的資源投資未來、滿足社區需求、應對外圍不利因素，同時增強自身的競爭力以吸引外來投資
。（ｂｉ）

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