【預算案】陳茂波：提交法案上調股票印花稅率至０﹒１３％

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示

，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣

雙方按交易金額各付０﹒１％，提高至０﹒１３％。政府將繼續全力推行各項發展證券市場的措

施，將香港的金融業發展至更高的台階。（ｃｗ）

