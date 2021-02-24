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24/02/2021 14:38

【預算案】陳茂波：提交法案上調股票印花稅率至０﹒１３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示
，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣
雙方按交易金額各付０﹒１％，提高至０﹒１３％。政府將繼續全力推行各項發展證券市場的措
施，將香港的金融業發展至更高的台階。（ｃｗ）

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