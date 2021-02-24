提高股票印花稅港所領跌，恒指急瀉９１４點，成交三千五億新高

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股波動，道指挫３６２點後倒升收市，港股今早高開低

走曾插近１１００點，失十天線。恆指高開７０點，甫開曾升１６０點，見３０７９２點全日高

，之後掉頭下挫，科指暫見五連跌，科技股捱沽，拖累大市穿１０天線（約３０３４３點）後跌

幅持續擴大。港府於財政預算案宣布將股票印花稅率由０﹒１％大增至０﹒１３％，港交所

（００３８８）雖業續向好，但仍遭拋售領跌大市，重磅股全線向下，大市午後跌勢轉急，跌穿

今早低位，大跌１０９９點低見２９５３２，為２月９日以來新低。尾市跌勢略為喘定，收報

２９７１８，跌９１４點或跌２﹒９９％，險守２０天線（２９７０６點）。

北水錄得年內首次淨流出，淨流出近２００億，創下２０１４年「滬港通」開通以來最大單

日淨賣出紀錄，亦結束去年１２月１８日以來持續錄得淨流入的走勢。

主板成交大增約三成二至３５３０﹒０５億元，創歷史新高。國企指數報１１５０９，跌

３９９點或跌３﹒３６％。恆生科技指數連跌五日，收報９３６０，跌５０２點或跌５﹒１０％

。

內地股市午後跌勢亦轉急，上證綜合指數報３５６４，跌７２點或跌１﹒９９％；深證成份

指數報１４８７０，跌３７２點或跌２﹒４４％。兩市成交合計增至１﹒０６萬億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒２８％，報４６﹒１元；去年淨利息收入減少近兩

成一的東亞（０００２３）跌６﹒０１％，報１７﹒８４元；友邦（０１２９９）跌３﹒８％，

報１０１﹒４元；中移動（００９４１）跌１﹒９７％，報５４﹒８元；中海油（００８８３）

跌７﹒３１％，報９﹒６４元。



＊港股增交易印花稅，港交所曾失５００關＊



財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，提到決定提交法案調整股票印花稅稅率，

由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％，提高至０﹒１３％。港交所中午公布去年多賺兩成三

，另表示對政府上調股票印花稅的決定感到失望，午後質穿５００元大關，收市仍瀉８﹒７８％

，報５０９元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒２３％。券商股沽壓沉重，耀才

（０１４２８）跌５﹒８％，報２﹒１１元；國泰君安國際（０１７８８）插８﹒４４％，報

１﹒４１元；海通國際（００６６５）跌４﹒８％，報２﹒３８元；中信建投（０６０６６）跌

４﹒４％，報１０﹒４２元。

科指五連跌，科技股捱沽下挫，騰訊（００７００）跌２﹒８３％，報６８７元；美團

（０３６９０）挫６﹒８７％，報３６５﹒８元；連跌５日的快手（０１０２４）再插８﹒６％

，報３２７﹒２元；金蝶（００２６８）跌８﹒９３％，報３０﹒１元；比亞迪電子

（００２８５）插６﹒４３％，報４３﹒６５元；金山軟件（０３８８８）挫１３﹒１６％，報

５７﹒４元。



＊舊經濟股逆市強勢，銀娛、金沙仍下挫＊



部分濠賭股逆市強勢，新濠（００２００）升０﹒４９％，報１６﹒２８元；永利澳門

（０１１２８）升４﹒０８％，報１５﹒８元；勵駿（０１６８０）升２﹒４％，報１﹒２８元

。不過藍籌賭股隨市挫，銀娛（０００２７）跌１﹒５１％，報７４﹒９元；金沙

（０１９２８）跌２﹒８５％，報３７﹒４５元。

資金續流入舊經濟板塊，傳統收租收息股逆市造好，中電（００００２）升２﹒２６％，報

７６﹒９元；煤氣（００００３）升１﹒７４％，報１１﹒７２元；電能（００００６）升

０﹒８２％，報４３﹒２元；領展（００８２３）升０﹒９％，報７２﹒５元；粵投

（００２７０）升１﹒８４％，報１３﹒２８元。



＊電動車股急跌，吉利、比亞迪均插近６％＊



隔晚Ｔｅｓｌａ股價急挫，低見６１９美元，收報６９８﹒８４美元。股價一度低於上年最

低水平。港股車股未止跌，吉利（００１７５）再跌５﹒８２％，報２５﹒９元；比亞迪

（０１２１１）急挫５﹒９４％，報２１２﹒２元。長汽（０２３３３）跌５﹒５２％，報

２２﹒２５元；雅迪（０１５８５）大跌１１﹒１３％，報１６﹒７６元；廣汽（０２２３８）

跌３﹒３８％，報７﹒４４元；天能（００８１９）跌３﹒３７％，報１５﹒４６元。

根據中國水泥網顯示，多地水泥價格上調，水泥股逆市造好，山水水泥（００６９１）升

２﹒３８％，報２﹒１５元；海螺水泥（００９１４）漲２﹒７４％，報５０﹒６５元；天瑞水

泥（０１２５２）升０﹒４８％，報６﹒２５元。不過潤泥（０１３１３）軟０﹒２１％，報

９﹒３８元；西部水泥（０２２３３）跌２﹒３１％，報１﹒２７元。（ｃａ）

