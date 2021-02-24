《鍾之日記》股票印花稅加三成，北水急走港所大瀉

《鍾之日記》２月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



香港財政司司長陳茂波今日公布最新一份《財政預算案》，雖有派細細粒糖－－向每名１８

歲或以上港人及新來港人士派５０００元的電子消費劵，但卻向股市投下大大的震撼彈－－宣布

將股票印花稅率由０﹒１％大增至０﹒１３％，加幅三成，未來交易成本大增，市場負面情緒盡

出，恆指高開７０點後曾一度上揚，在傅出加印花稅率後即掉頭下挫，重磅股全線向下，恆指曾

瀉１０９９點低見２９５３２，為２月９日以來新低。尾市跌勢略喘定，收報２９７１８，跌

９１４點或跌２﹒９９％。主板成交大增約三成二至３５３０﹒０５億元，創歷史新高。北水恐

成「韭菜」，今日急急撤走，實際淨賣出近２００億元，亦創歷史新高。港府為填財赤，加股票

印花稅率似乎「贏粒糖，輸間廠」。



＊明星抱團股崩跌，滬指創七個月最大跌幅＊



港股大跌亦影響Ａ場，滬深明星股本周兩度崩盤，白酒板塊全日跌幅達到６﹒８％，滬綜指

跌幅一度被放大到２﹒８８％，低見３５６４﹒０８點，收跌１﹒９９％，創下去年７月２４日

以來最大單日跌幅，連續三日下跌，收報３５６４﹒０８點，失守三千六，返回兩周前位置。深

市損傷更慘重，深成指全日暴跌２﹒４４％，創業板指更瀉３﹒３７％，報３００７﹒４６點，

盤中低見２９７３﹒８８點，是自今年１月初以來首穿三千點關口。兩市全日成交１０６３９億

元人民幣，是春節後復市以來連續第五日成交破萬億元，按日增４﹒２％。



＊加稅「黑天鵝」，港所曾瀉一成市值蒸發逾６００億＊



財爺今日提出增加港股印花稅，惹來市場各界抨擊。立法會金融服務界議員張華峰對決定感

非常失望，指出對政府無聽取業界聲音感遺憾，批評政府罔顧業界生存空間，進一步對奄奄一息

的中小券商造成重大打擊，是「得不償失」。香港證券業協會主席徐聯安亦指，擔心會令交投短

期受壓，又認為港股日均成交額與日俱增，不需要刻意調整稅率增加收入。

回顧２０２０年，全球股市雖受疫情打擊，但個別主要經濟體在下半年均錄反彈，惟港股全

年卻累減３﹒４％，跑輸區內主要股市。不過，香港的股票印花稅卻是數一數二的高，現時內地

僅向賣方收取０﹒１％稅項，而美國更沒有向投資者收取印花稅。

受惠中美政經角力，中概股回流以及優質的中資公司均先後來港上市，年初以來，北水大舉

湧港投資，淨流入規模連日刷紀錄新高。市場形容港府此時加稅是「殺雞取卵」，北水今日隨即

轉向，淨流出近２００億元創新高。

港交所（００３８８）表示，對提高股票印花稅的決定感到失望，但認同徵稅是政府收入的

來源。該股午後一度失守５００元，瀉逾一成低見４８９﹒６元；全日插８﹒８％，報５０９元

，市值較上日蒸發６２１﹒２億元。



＊交投大戶頭痛，ＡＴＭＸＪ齊挫＊



印花稅稅率增加引發股壇風聲鶴唳，影響最深莫過於交投量最為龐大的ＡＴＭＸＪ，以今日

成交金額計算，五股成交總額達到６４７﹒１２億元，共佔主板成交１８﹒３％。市場擔心新政

會令中概股回港上市吸引力降低，甚至改而投資這些互聯網企業的美股。

ＡＴＭＸＪ今日齊挫領跌大市，美團（０３６９０）瀉６﹒９％，報３６５﹒８元，接近本

月新低；小米集團（０１８１０）跌４﹒５％，京東集團（０９６１８）跌３﹒９％，騰訊控股

（００７００）走低２﹒８％，阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒９％。

人民銀行在繼續擴大數字人民幣試點的同時，旗下數字貨幣研究所亦發起多邊央行數字貨幣

橋研究項目（ｍ－ＣＢＤＣＢｒｉｄｇｅ），旨在探索央行數字貨幣在跨境支付中的應用，隨著

數字人幣逐漸落地，料對中國移動支付市場帶來衝擊。

另外，市場監管總局表示，有關部門將及時研判掌握社區團購市場動態，將繼續加大對互聯

網平台的監管力度。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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