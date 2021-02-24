【加碼調控】上海、廣東等地上調銀行地產貸款集中度考核指標上限

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》人行上海分行和上海銀保監局發布轄內地

方法人銀行業金融機構房地產貸款集中度的通知。據《中國證券報》報道，與早前人行發布的國

家版房貸集中度考核指標相比，上海在國家版的基準上對第三檔、第五檔銀行的相關監管指標分

別上浮２個百分點和１﹒５個百分點。

人行早前公布的銀行業金融機構房貸考核指標共分為五檔，分別為中資大型銀行、中資中型

銀行、中資小型銀行和非縣域農合機構、縣域農合機構、村鎮銀行。上述五檔的房地產貸款佔比

上限分別為４０％、２７﹒５％、２２﹒５％、１７﹒５％、１２﹒５％；個人住房貸款佔比上

限分別為３２﹒５％、２０％、１７﹒５％、１２﹒５％、７﹒５％。人行並給予地方差別化調

整空間，允許地方在相應檔次要求基礎上增減２﹒５個百分點的空間。

除了上海以外，山東、四川、浙江、海南、廣東監管局都已發文，上調轄區內房地產貸款集

中度考核指標上限。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，此類政策進一步體現了各地在積極落實房貸集中度

政策，也說明不同銀行調整的空間不一樣，其中第一檔和第二檔的銀行普遍屬於房貸業務比重大

、金融風險管控責任大的銀行，所以上限上調的空間不大。而對於一些中小銀行，尤其是和農村

相關業務掛勾的銀行，其貸款政策可以更為靈活。對於購房者來說，需要積極了解各地銀行貸款

政策，減少貸款辦理的風險。大方向看，房價過熱的城市等所在銀行，其上限上調空間小；而信

貸額度充裕的城市，上調的空間較大。

