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即市新聞

24/02/2021 08:45

【移動大會】華為夥合作夥伴發布《５Ｇ確定性網絡產業白皮書》

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》中國信息通信研究院、中國移動
（００９４１）、中國聯通（００７６２）、中國電信（００７２８）和華為昨日（２３日）在
上海舉行的世界移動通信大會期間聯合發布《５Ｇ確定性網絡架構產業白皮書》，首次提出５Ｇ
確定性網絡架構，明確５Ｇ確定性網絡能力關鍵技術，並展望未來確定性網絡規模商用節奏，對
行業客戶規劃確定性業務具有重要的參考價值。
　　在傳統３Ｇ、４Ｇ網絡中，一旦使用網絡的人多了，形成擁塞，業務互相搶佔資源，用戶流
暢上網就無法得到保障。而５Ｇ時代，用戶更需要確定性保障的體驗質量。因為行業應用的需求
天然是千差萬別的，因此對網絡的要求也是多樣化的。比如遠程抄表，需要的網絡聯接很多，對
帶寬和時延並不敏感；而自動駕駛這類業務對網絡的確定性提出更高的要求，每年允許故障時間
只有幾秒鐘。
　　因此，《５Ｇ確定性網絡架構產業白皮書》的發布旨在針對網絡確定性保障能力不足等問題
，完善確定性網絡架構，增強確定性網絡能力，支持更多的業務場景。
　　根據白皮書建議，可基於當前５Ｇ架構，以確定性服務管理、確定性網絡調度與控制中心、
保障與度量三個層面形成整體確定性網絡架構，構建集中的確定性能力調度控制功能，增強應用
感知，協同調度無線接入網、核心網、傳輸網和應用，充分利用並增強現有技術，最大化整體網
絡確定性能力。

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