【新冠疫苗】首批科興新冠疫苗運抵泰國，泰總理巴育親自接機

《經濟通通訊社２４日專訊》泰國政府採購的中國科興新冠疫苗運抵曼谷素萬納普國際機場

，是泰國接收到的第一批新冠疫苗。

泰國總理巴育到機場接機，並在現場主持疫苗接收儀式，泰國副總理兼衛生部長阿努廷、中

國駐泰國大使館臨時代辦楊欣出席儀式。

據悉，泰國政府採購的首批中國疫苗將優先為一線醫務工作者和疫情高風險地區民眾接種。

後續還將有兩批中國科興疫苗將分別於３月和４月運抵泰國。（ｊｔ）

