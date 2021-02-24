【債務風險】華晨集團債權申報期限因疫情影響延至３月４日

《經濟通通訊社２４日專訊》據全國企業破產重整案件信息網昨日（２３日）公告，鑒於疫
情影響，經管理人申請，遼寧省瀋陽市中級人民法院決定延長華晨汽車集團債權申報期限至３月
４日。法院於２０２０年１１月２０日裁定受理華晨重整案，第一次債權人會議召開的時間、地
點及召開方式將另行公告。（ｗｌ）
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