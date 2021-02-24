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24/02/2021 09:59

【債務風險】巨債壓境惟成立債權委計劃遭抵制，冀中能源債瀉三成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》以河南永煤集團為代表的３Ａ企業，去年１１月起接連出現違
約事件。連鎖反應下，河北冀中能源集團去年底亦險些陷入違約風波，最後通過緊急融資３０億
元（人民幣．下同）渡過危機。不過，集團目前仍有境內存續債券２６隻，存續規模２３０﹒５
億元，後續償兌壓力巨大。
　　最新消息是，冀中能源集團昨日（２３日）與銀行召開會議討論３月到期債務可能的償還方
案，會議由當地國資委組織。參會銀行多數也是未來兩月冀中能源集團到期債券的持有人，公司
尋求銀行為到期債務再融資提供幫助。
　　據悉，地方國資委在幾周前首次提出設立債權人委員會，原計劃在會上提議成立債權人委員
會，以便更好地與其銀行協調，但由於潛在的負面影響，該委員會遭到了來自銀行的抵制。受此
影響，１８冀中能源ＭＴＮ００３昨日收跌逾三成，報６４﹒９元。目前東方金誠、大公國際、
中誠信對冀中能源集團維持ＡＡＡ級別，展望穩定。

＊集團負債高達９４﹒６％，賺錢能力弱＊

　　冀中能源集團成立於２００８年，為河北省國資委全資持股，以煤炭為主業，亦在製藥、物
流等多個領域發展，控股冀中能源（深：０００９３７）、華北製藥（滬：６００８１２）和金
牛化工（滬：６００７２２）三家上市公司，及擁有一家財務公司。母公司層面，截至２０２０
年９月末，冀中能源本部總資產９５２﹒８６億元，總負債９０２﹒０４億元，資產負債率高達
９４﹒６７％。與此同時，該集團盈利較弱，母公司近年來持續虧損。
　　冀中能源現仍升１﹒１％，報３﹒５７元；華北製藥微升０﹒１％；金牛化工則跌
２﹒４％。（ｗｌ）

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